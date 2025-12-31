«На рынок возвращаются иностранцы». Что происходит с квартирами в Минске прямо сейчас

Многие продавцы выставляют стоимость исходя из того, что и за сколько продается рядом. Это типичная ситуация во все времена. У людей не из профессиональной среды нет возможности и навыков проводить глубокий анализ. Если есть цель продать быстро, при правильно выставленной рыночной цене квартира может уйти за один-три дня без торга со стороны покупателя.

Думаю, что 2026-й будет годом без резких изменений. Цена будет держаться на уровне 2025-го года. Возможно плавное повышение при условии снижения ставки по ипотечным кредитам до уровня 12-14%. Так как специалисты не прогнозируют роста курса доллара, это тоже будет способствовать стабильному спросу.