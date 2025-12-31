|
«На рынок возвращаются иностранцы». Что происходит с квартирами в Минске прямо сейчас
31.12.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
2025 год на рынке квартир оказался активным и запоминающимся. Если раньше казалось, что 2 тысячи долларов за квадрат — это высокая стоимость, то теперь эта цифра кажется совершенно обыденной и найти варианты дешевле оказывается все сложнее. Что происходит сейчас с новостройками и на вторичке, Realt поинтересовался у представителей агентств недвижимости.
«Квадрат за 2 тысячи долларов еще недавно казался невероятной суммой, а теперь — обыденность»
— 2025 год на рынке недвижимости стал продолжением предыдущего года: покупательская способность была на самом высоком уровне несмотря на растущую стоимость квадратного метра, — говорит руководитель отдела продаж агентства «Авангард Недвижимость» Михаил Вавилов. — Квадрат за 2 тысячи долларов еще недавно казался невероятной суммой, а сейчас уже стал совершенной обыденной. Есть ощущение что рынок закрепился на этом уровне и в следующем году станет основой. События на рынке будут развиваться вокруг этой цифры.
Сейчас, в условиях выросших цен на квартиры, покупатель, как правило, решает вопрос с приобретением квартиры в течение месяца-двух. Но это в том случае, если была проведена максимально четкая подготовительная работа с клиентом и сформированы правильные ожидания. Если же занять более пассивную позицию «Я не спешу и хочу повыбирать», бюджета выделенного на покупку, может и не хватить: цены растут достаточно динамично.
Многие продавцы выставляют стоимость исходя из того, что и за сколько продается рядом. Это типичная ситуация во все времена. У людей не из профессиональной среды нет возможности и навыков проводить глубокий анализ. Если есть цель продать быстро, при правильно выставленной рыночной цене квартира может уйти за один-три дня без торга со стороны покупателя.
Думаю, что 2026-й будет годом без резких изменений. Цена будет держаться на уровне 2025-го года. Возможно плавное повышение при условии снижения ставки по ипотечным кредитам до уровня 12-14%. Так как специалисты не прогнозируют роста курса доллара, это тоже будет способствовать стабильному спросу.
«Те, кто откладывал деньги на квартиру в прошлом году, сейчас покупают дороже»
— Если говорить со стороны покупателя, то на сегодняшний день на фоне участившихся схем с мошенниками покупатели стали более бдительными и осторожными: на просмотре объекта недвижимости все чаще интересуются не только состоянием и торгом, но и стремятся удостовериться в чистоте сделки, — делится специалист агентства недвижимости «7 этажей» Анна Почебут. — Больше покупателей, обеспокоенные риском потерять свои деньги, обращаются в агентства недвижимости для подбора варианта покупки, проверки и сопровождения сделки. Особенно повышается риск недоверия при желании приобрести квартиру у физлица — в таких случаях покупатели предпочитают использовать профессиональные риэлтерские услуги, чтобы защитить свои интересы.
Что касаемо продавцов, несмотря на снижение покупательской активности в ноябре, у многих собственников желание продать свою недвижимость по максимальной стоимости естественно присутствует. Однако без корректировки стоимости по рынку, а также следование стратегии «ожидание своего покупателя и лучшего времени» затрудняет продажу по высокой цене. Нежелание принимать реалии рынка здесь и сейчас обернутся продавцам затяжной продажей. А изначально завышенная цена так или иначе будет психологическим барьером к дальнейшему снижению. В выигрышной позиции будут собственники, которые руководствуются цифрами и аналитическими данными, а не ожиданиями.
В любом случае, действовать и продавцам, и покупателям с решением жилищного вопроса лучше здесь и сейчас. Ведь покупатели, которые год назад откладывали покупку, сегодня покупают с переплатой. А продавцы, ожидая еще более высокого взлета цен на недвижимость, — уже упускают возможность выгодной продажи.
«Пользуются спросом небольшие квартиры с ремонтом в новостройках»
— Основная доля покупателей, которые сейчас осваивают рынок, — это те, кто приобретает квартиру за кредитные средства, — констатирует руководитель одного из отделов продажи жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Ирина Рыбакова. — Вообще, всех покупателей можно условно разделить на несколько категорий — одни покупают квартиру для себя, чтобы жить, другие — инвестируют. Кто-то используют собственные накопления, а кто-то кредиты.
Для тех, ко покупает жилье в качестве инвестиций сейчас отличный рынок: они смогут сдавать жилье по выгодной стоимости, даже если и купили квартиру дороже.
А есть и те, кто собрал какую-то сумму и ждали снижения цен, чтобы купить квартиру для себя. Многие из этой категории покупателей уже перестали ждать, потому что видят, что цены растут — причем не только на покупку, но и на аренду. В такой ситуации проще взять кредит и выплачивать каждый месяц какую-то сумму за свое жилье, чем платить за аренду.
Еще из наблюдений — больше сделок сейчас совершается в лизинг. А также на рынок возвращаются иностранные покупатели — как из стран СНГ, так и из Европы. Иностранцы чаще всего выбирают новые квартиры с ремонтом или же дома. Одна из причин, почему иностранцам интересно жилье в Беларуси заключается в том, что у нас при покупке жилья не требуется подтверждение дохода.
Что касается цен, они сейчас находятся на высоте. Особенно пользуются спросом квартиры небольшого метража с ремонтом в новых домах. Квадрат в таких квартирах, в среднем, доходит до трех тысяч долларов. Хрущевки и брежневки с ремонтом в хороших местах тоже могут продаваться по высоким ценам. А вот старый фонд без ремонта покупателю совершенно неинтересен. Даже иногородние не хотят рассматривать эти варианты, хотя раньше казалось, что если людям надо стартовать с чего-то, то они могут выбрать такую квартиру в качестве первого жилья в Минске. Сейчас же покупатели лучше выберут простую новостройку, потому что очень боятся ввязываться в ремонт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2025 год на рынке квартир оказался активным и запоминающимся. Если раньше казалось, что 2 тысячи долларов за квадрат — это высокая стоимость, то теперь эта цифра...
|
Архив (Новости Экономики)