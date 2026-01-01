|
10 самых интересных минских строек жилья в 2026 году. Панельные, монолитные, элитные и эконом
Рынок недвижимости Минска не только бьет новые ценовые рекорды, но и удивляет нас новыми проектами. Ежегодно в нашей столице строится много разнообразного жилья: от бюджетных новостроек на окраинах до элитных домов в центре или на берегу Свислочи. Realt собрал 10 новостроек, которые точно будут влиять на умы покупателей в наступающем году. Конечно, охватить все строящиеся жилые дома Минска в одном материале сложно, поэтому мы расскажем только о самых интересных проектах. Некоторые из этих жилых комплексов уже строятся, или даже почти готовы, а где-то строители только собираются рыть котлован.
Дом на Хоружей
Этой новостройки пока что нет в рекламе – квартиры в ней пока не продаются. Старт продаж назначен как раз на 2026-й год. Новый дом уже в квартале, расположенном в пределах улиц Кропоткина, Богдановича и Веры Хоружей, сейчас уже почти готов.
Монолитное здание возвели на месте снесенных малоэтажек. Новый дом будет девятиэтажным, со встроенными помещениями и паркингом на 99 мест. Всего в новостройке запроектировано 3 подъезда и 149 квартир. Тут будут однушки от 39 до 52 квадратов, двушки от 45 до 65 квадратов и трешки от 71 до 77 квадратов. Также в доме будут квартиры евроформата. Сейчас девятиэтажка полностью собрана. В доме уже установлены окна, снаружи идет утепление и отделка фасадов.
Заказчиком строительства жилого дома выступает трест № 35, генподрядчиком – филиал СУ-210. Отметим, что строительство дома ведется за счет собственных средств заказчика. Сейчас приобрести квартиры в девятиэтажке нельзя, их будут продавать с аукциона после ввода объекта в эксплуатацию. Завершить строительство многоэтажки планируется в марте.
ЖК на Волгоградской
Возле проспекта Независимости, на месте части территории открытого акционерного общества «Агат – электромеханический завод», скоро вырастет жилой комплекс из девяти домов.
Подготовка площадки к застройке идет весьма интенсивно. Здесь уже снесли ни много ни мало – 31 производственное сооружение. Сейчас расчистка участка уже фактически завершена. А вот объекты, расположенные вдоль начала Волгоградской, и здание бывшего заводоуправления убирать не станут.
Что касается новой застройки, то на месте завода появятся 2 дома по индивидуальным проектам и 7 домов в индустриальном исполнении. Высотки запланированы разной этажности. Помимо жилых зданий, на участке предусмотрен детский сад на 210 мест, а также большой паркинг и многофункциональный торгово-общественный центр. Осваивать территорию предстоит УКС Мингорисполкома.
ЖК напротив Green City
Под конец года ожила стройплощадка в районе улиц Притыцкого, Скрипникова и Академика Вышелесского. Еще несколько лет назад тут (неподалеку от ТРЦ Green City и метро «Каменная Горка») стояли последние частые дома деревни Кунцевщина. Однако в 2021 году город решил снести усадьбы, освободив место под новые многоэтажки. Площадку уже осваивает Минский домостроительный комбинат.
Самым первым тут построят 10-12-ти этажный дом на 341 квартиру. Многоэтажка будет возведена по системе КУБ. В доме появятся встроенные помещения и двухуровневый паркинг на 102 места.
Большинство квартир в доме будет предназначено для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако 93 квартиры поступят в свободную продажу. Старт запланирован на ближайшую весну. В доме запроектировано жилье комфорт-класса со свободной планировкой и без чистовой отделки.
Сейчас строители завершают устройство свай, заливают ростверки и приступают к монтажу цокольной части здания. Позже МДК возведет на этой территории еще два дома.
«Казахстанский квартал»
О том, что в районе улиц Железнодорожной – Дубравинской – Грушевской – Прямой (на месте Завода «Сантехдеталь») появится «Казахстанский квартал», известно уже давно. Для тех, кто не знаком с предысторией: в 2022 году Беларусь и Казахстан запланировали реализовать несколько проектов в строительной сфере. Один из них – симметричное возведение белорусского жилого квартала в Астане и казахстанского – в Минске.
Проект долго обсуждался, но вот в 2025-м году производственные постройки, наконец,
Всего в квартале будет около 680 квартир, рассчитанных примерно на 1550 человек. Все это дополнит многоуровневый паркинг, который расположится ближе к улице Железнодорожной и станет антишумовой завесой для жилья. Транспортного транзита в квартале не будет. В планах обустроить сквер со стороны Железнодорожной. Что касается облика зданий, то предполагаются панорамное остекление, спокойная цветовая гамма, элементы казахского орнамента в отделке фасадов, интересные малые архитектурные формы и оригинальное благоустройство дворов. Также обещают обыграть большой перепад высоты рельефа (около 8 метров) для создания пространства жилой среды.
Дома на Гурского
Еще одна промзона, где скоро появятся жилые дома, находится в районе улицы Гурского, ближе к перекрестку с улицей Глаголева. Осваивать эту площадку, где прежде размещались ремонтные мастерские, склады, газонаполнительная станция, предстоит «Минскстрою». Здесь уже идет снос объектов и освобождение участка.
Начать саму стройку планируется в начале 2026-го. В этом месте вырастут пять домов примерно на 600 квартир. Первый этап включает сооружение двух домов. В этих зданиях будет 231 квартира. Параллельно строители займутся прокладкой магистральных сетей. На втором этапе добавятся еще три дома – два от МДК и 19-этажка от МАПИД. В квартале намечено сделать закрытые дворы с детскими и спортивными площадками. Парковки для автомобилей вынесут за пределы дворовых территорий. Фасады окрасят в графитовый цвет.
О том, как живет частный сектор на Гурского, мы недавно
Все стройки можно посмотреть на карте:
Два дома на Макаенка
Об этой стройке впервые заговорили еще в конце 2024-го года, когда УКС Заводского района приступил к освобождению производственной территории рядом с «Беларусьфильмом». Процесс шел не быстро, поэтому основная стройка должна начаться как раз в 2026-м.
Напомним, что на этом месте предусмотрено возведение двух 16-этажных домов. Первый – двухсекционный на 191 квартиру, второй — односекционный на 95 квартир. Рядом с домами расположатся две автостоянки открытого типа на 157 и 107 машино-мест.
По информации администрации района, жилищное строительство на этом участке хотят завершить до 2028-го. Помимо домов, здесь запланирована школа на 700 мест. Чуть далее, на пересечении улиц Макаенка и проектируемой № 1 (ее еще предстоит создать), выделен участок для объекта общественного назначения с гаражом-стоянкой.
Сейчас работы на площадке под стройку идут не слишком активно, котлована тут еще нет.
Новые кварталы Северного Берега
Еще один проект, за которым следят мечтающие о собственном жилье минчане – это Северный Берег. В этом году тут открылся детский сад, на подходе первый большой магазин и новая школа.
А в следующем году застройщик приступит к строительству сразу нескольких больших групп домов. Как анонсировал девелопер, в ближайшие два года начнется стройка пятого, шестого, седьмого и восьмого кварталов.
Концепция малоэтажной застройки меняться не будет. В микрорайоне продолжат строить дома высотой от 6 до 10 этажей. Многоэтажки расположатся только вдоль продолжения улицы Карастояновой. Всего в четырех кварталах собираются возвести 43 дома. На сегодняшний момент проектирование этих кварталов практически завершено. К строительству планируется приступить уже в начале 2026 года. Сперва будут строить 6 и 7-й кварталы, потом подключиться и 5-й, который разместится на первой береговой линии и будет застроен премиальным жильем.
Каждый квартал будет иметь свою особенность. В одном появится детская поликлиника, сад и зеленые дворы. В другом запроектированы коллекционные дома и ресторанная улица. В третьем будет организован спортивный Падел Парк с площадками и детсадом.
Ну, а самое интересное – 8-й квартал, в котором появятся коттеджи. Это будет тихий, семейный комплекс, с видом на зеленую зону. По формату дома будут приближены к таунхаусам, а максимальная высота отдельных построек составит два этажа.
Дома рядом с Антоновским парком (велозавод)
Тихий минский микрорайончик с малоэтажками продолжит меняться. В 2025-м градостроители
Так, новые девятиэтажные и десятиэтажные дома должны вырасти на освобожденной территории в квартале рядом с улицей Нахимова, где уже произошел снос. В настоящее время здесь завершается подготовка площадки под строительство.
Строительство еще одного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными объектами обслуживания запланировано на пустующем участке в районе улиц Нахимова и Планерной. Место интересное, прямо рядом с Антоновским парком.
Новый многоэтажный жилой дом также появится на участке в районе улиц Стрелковой, Станиславского, Рыбалко и Судмалиса. Заказчик строительства уже определен, им станет УКС Мингорисполкома. Сейчас на этой территории (напротив ЖК «Антоновский квартал») размещаются шиномонтажи, склады и другие постройки. Помимо жилого дома на этом месте построят многоуровневый гараж со встроенными объектами обслуживания.
ЖК на Планерной горе
Этот пустырь на улице Горецкого в Сухарево, куда много лет свозили землю со строительства метро, давно собирались застроить. Первые слухи о том, что на горе между НПО «Центр» и гипермаркетом вырастет жилой комплекс, появились еще в 2018 году. Проект прошел через общественное обсуждение, однако 21 гектар до сих пор не застроен. Все может поменяться уже в наступающем году.
По ранее определенному плану МАПИД возведет тут жилой комплекс, состоящий из стильных многоэтажек. Квартал получит яркие фасады из фиброцементных плит, закрытые от машин дворы, входы в подъезды с уровня земли.
Помимо 15 десятиэтажек в комплексе должны появиться 4 паркинга, школа, детский сад и своя амбулатория. Квартиры в домах собирались предлагать как очередникам, так и всем желающим.
Дома в районе Сельхозпоселка
В Советском районе Минска основным застройщиком на сегодняшний день является местный УКС. Это предприятие уже строит дома на Топографической и Волгоградской, а в 2026-м должно приступить еще к одному проекту.
Речь о квартале на месте частного сектора в границах Лукьяновича − Восточной − 1-й Поселковой − Л. Беды. Про жизнь двух приговоренных к сносу улиц мы
***
Конечно, помимо вышеназванных минских строек, продолжится возведение домов в Новинках, в Степянке, в Лошице, в Сухарево (там растет «Вершина»), в Лебяжьем, в районе улицы Розы Люксембург, на площади Победы, на Нововиленской и по многим другим адресам. А еще в следующем году начнут приближаться к финишу стройки Минск-Мира и Новой Боровой. Не забываем про кварталы за МКАД и «секретные» проекты, которые наверняка появятся. В общем, продолжаем держать руку на пульсе и наблюдать за рынком столичной недвижимости.
