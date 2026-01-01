10 самых интересных минских строек жилья в 2026 году. Панельные, монолитные, элитные и эконом

Дом на Хоружей

Этой новостройки пока что нет в рекламе – квартиры в ней пока не продаются. Старт продаж назначен как раз на 2026-й год. Новый дом уже в квартале, расположенном в пределах улиц Кропоткина, Богдановича и Веры Хоружей, сейчас уже почти готов.

Монолитное здание возвели на месте снесенных малоэтажек. Новый дом будет девятиэтажным, со встроенными помещениями и паркингом на 99 мест. Всего в новостройке запроектировано 3 подъезда и 149 квартир. Тут будут однушки от 39 до 52 квадратов, двушки от 45 до 65 квадратов и трешки от 71 до 77 квадратов. Также в доме будут квартиры евроформата. Сейчас девятиэтажка полностью собрана. В доме уже установлены окна, снаружи идет утепление и отделка фасадов.