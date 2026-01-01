ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
10 самых интересных минских строек жилья в 2026 году. Панельные, монолитные, элитные и эконом

01.01.2026 08:01 — Новости Экономики  
Источник материала: realt.by

Рынок недвижимости Минска не только бьет новые ценовые рекорды, но и удивляет нас новыми проектами. Ежегодно в нашей столице строится много разнообразного жилья: от бюджетных новостроек на окраинах до элитных домов в центре или на берегу Свислочи. Realt собрал 10 новостроек, которые точно будут влиять на умы покупателей в наступающем году. Конечно, охватить все строящиеся жилые дома Минска в одном материале сложно, поэтому мы расскажем только о самых интересных проектах. Некоторые из этих  жилых комплексов уже строятся, или даже почти готовы, а где-то строители только собираются рыть котлован.


Дом на Хоружей

Этой новостройки пока что нет в рекламе – квартиры в ней пока не продаются. Старт продаж назначен как раз на 2026-й год. Новый дом уже в квартале, расположенном в пределах улиц Кропоткина, Богдановича и Веры Хоружей, сейчас уже почти готов.

Монолитное здание возвели на месте снесенных малоэтажек. Новый дом будет девятиэтажным, со встроенными помещениями и паркингом на 99 мест. Всего в новостройке запроектировано 3 подъезда и 149 квартир. Тут будут однушки от 39 до 52 квадратов, двушки от 45 до 65 квадратов и трешки от 71 до 77 квадратов. Также в доме будут квартиры евроформата. Сейчас девятиэтажка полностью собрана. В доме уже установлены окна, снаружи идет утепление и отделка фасадов.


Заказчиком строительства жилого дома выступает трест № 35, генподрядчиком – филиал СУ-210. Отметим, что строительство дома ведется за счет собственных средств заказчика. Сейчас приобрести квартиры в девятиэтажке нельзя, их будут продавать с аукциона после ввода объекта в эксплуатацию. Завершить строительство многоэтажки планируется в марте.

ЖК на Волгоградской

Возле проспекта Независимости, на месте части территории открытого акционерного общества «Агат – электромеханический завод», скоро вырастет жилой комплекс из девяти домов.

Подготовка площадки к застройке идет весьма интенсивно. Здесь уже снесли ни много ни мало – 31 производственное сооружение. Сейчас расчистка участка уже фактически завершена. А вот объекты, расположенные вдоль начала Волгоградской, и здание бывшего заводоуправления убирать не станут.









Что касается новой застройки, то на месте завода появятся 2 дома по индивидуальным проектам и 7 домов в индустриальном исполнении. Высотки запланированы разной этажности. Помимо жилых зданий, на участке предусмотрен детский сад на 210 мест, а также большой паркинг и многофункциональный торгово-общественный центр. Осваивать территорию предстоит УКС Мингорисполкома.

ЖК напротив Green City

Под конец года ожила стройплощадка в районе улиц Притыцкого, Скрипникова и Академика Вышелесского. Еще несколько лет назад тут (неподалеку от ТРЦ Green City и метро «Каменная Горка») стояли последние частые дома деревни Кунцевщина. Однако в 2021 году город решил снести усадьбы, освободив место под новые многоэтажки. Площадку уже осваивает Минский домостроительный комбинат.


Самым первым тут построят 10-12-ти этажный дом на 341 квартиру. Многоэтажка будет возведена по системе КУБ. В доме появятся встроенные помещения и двухуровневый паркинг на 102 места.

Большинство квартир в доме будет предназначено для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако 93 квартиры поступят в свободную продажу. Старт запланирован на ближайшую весну. В доме запроектировано жилье комфорт-класса со свободной планировкой и без чистовой отделки.

Сейчас строители завершают устройство свай, заливают ростверки и приступают к монтажу цокольной части здания. Позже МДК возведет на этой территории еще два дома.

«Казахстанский квартал»

О том, что в районе улиц Железнодорожной – Дубравинской  – Грушевской – Прямой (на месте Завода «Сантехдеталь») появится «Казахстанский квартал», известно уже давно. Для тех, кто не знаком с предысторией: в 2022 году Беларусь и Казахстан запланировали реализовать несколько проектов в строительной сфере. Один из них – симметричное возведение белорусского жилого квартала в Астане и казахстанского – в Минске.



Проект долго обсуждался, но вот в 2025-м году производственные постройки, наконец, снесли. Сегодня площадка фактически свободна. На месте старых производственных корпусов МАПИД по заказу УКС «Запад» возведет семь высоток. Под частью зданий на первом уровне появятся открытые автомобильные стоянки.

Всего в квартале будет около 680 квартир, рассчитанных примерно на 1550 человек. Все это дополнит многоуровневый паркинг, который расположится ближе к улице Железнодорожной и станет антишумовой завесой для жилья. Транспортного транзита в квартале не будет. В планах обустроить сквер со стороны Железнодорожной. Что касается облика зданий, то предполагаются панорамное остекление, спокойная цветовая гамма, элементы казахского орнамента в отделке фасадов, интересные малые архитектурные формы и оригинальное благоустройство дворов. Также обещают обыграть большой перепад высоты рельефа (около 8 метров) для создания пространства жилой среды.

Дома на Гурского

Еще одна промзона, где скоро появятся жилые дома, находится в районе улицы Гурского, ближе к перекрестку с улицей Глаголева. Осваивать эту площадку, где прежде размещались ремонтные мастерские, склады, газонаполнительная станция, предстоит «Минскстрою». Здесь уже идет снос объектов и освобождение участка.



Начать саму стройку планируется в начале 2026-го. В этом месте вырастут пять домов примерно на 600 квартир. Первый этап включает сооружение двух домов. В этих зданиях будет 231 квартира. Параллельно строители займутся прокладкой магистральных сетей. На втором этапе добавятся еще три дома – два от МДК и 19-этажка от МАПИД. В квартале намечено сделать закрытые дворы с детскими и спортивными площадками. Парковки для автомобилей вынесут за пределы дворовых территорий. Фасады окрасят в графитовый цвет.

О том, как живет частный сектор на Гурского, мы недавно рассказывали.

Все стройки можно посмотреть на карте:

Два дома на Макаенка

Об этой стройке впервые заговорили еще в конце 2024-го года, когда УКС Заводского района приступил к освобождению производственной территории рядом с «Беларусьфильмом». Процесс шел не быстро, поэтому основная стройка должна начаться как раз в 2026-м.

Напомним, что на этом месте предусмотрено возведение двух 16-этажных домов. Первый – двухсекционный на 191 квартиру, второй — односекционный на 95 квартир. Рядом с домами расположатся две автостоянки открытого типа на 157 и 107 машино-мест.









По информации администрации района, жилищное строительство на этом участке хотят завершить до 2028-го. Помимо домов, здесь запланирована школа на 700 мест. Чуть далее, на пересечении улиц Макаенка и проектируемой № 1 (ее еще предстоит создать), выделен участок для объекта общественного назначения с гаражом-стоянкой.

Сейчас работы на площадке под стройку идут не слишком активно, котлована тут еще нет.

Новые кварталы Северного Берега

Еще один проект, за которым следят мечтающие о собственном жилье минчане – это Северный Берег. В этом году тут открылся детский сад, на подходе первый большой магазин и новая школа.

А в следующем году застройщик приступит к строительству сразу нескольких больших групп домов. Как анонсировал девелопер, в ближайшие два года начнется стройка пятого, шестого, седьмого и восьмого кварталов.


Концепция малоэтажной застройки меняться не будет. В микрорайоне продолжат строить дома высотой от 6 до 10 этажей. Многоэтажки расположатся только вдоль продолжения улицы Карастояновой. Всего в четырех кварталах собираются возвести 43 дома. На сегодняшний момент проектирование этих кварталов практически завершено. К строительству планируется приступить уже в начале 2026 года. Сперва будут строить 6 и 7-й кварталы, потом подключиться и 5-й, который разместится на первой береговой линии и будет застроен премиальным жильем.

Каждый квартал будет иметь свою особенность. В одном появится детская поликлиника, сад и зеленые дворы. В другом запроектированы коллекционные дома и ресторанная улица. В третьем будет организован спортивный Падел Парк с площадками и детсадом.

Ну, а самое интересное – 8-й квартал, в котором появятся коттеджи. Это будет тихий, семейный комплекс, с видом на зеленую зону. По формату дома будут приближены к таунхаусам, а максимальная высота отдельных построек составит два этажа.

Дома рядом с Антоновским парком (велозавод)

Тихий минский микрорайончик с малоэтажками продолжит меняться. В 2025-м градостроители представили детальный план, который планируется реализовать в ближайшие годы. Первые стройки могут начаться уже в 2026-м.

Так, новые девятиэтажные и десятиэтажные дома должны вырасти на освобожденной территории в квартале рядом с улицей Нахимова, где уже произошел снос. В настоящее время здесь завершается подготовка площадки под строительство.


Строительство еще одного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными объектами обслуживания запланировано на пустующем участке в районе улиц Нахимова и Планерной. Место интересное, прямо рядом с Антоновским парком.

Новый многоэтажный жилой дом также появится на участке в районе улиц Стрелковой, Станиславского, Рыбалко и Судмалиса. Заказчик строительства уже определен, им станет УКС Мингорисполкома. Сейчас на этой территории (напротив ЖК «Антоновский квартал») размещаются шиномонтажи, склады и другие постройки. Помимо жилого дома на этом месте построят многоуровневый гараж со встроенными объектами обслуживания.

ЖК на Планерной горе

Этот пустырь на улице Горецкого в Сухарево, куда много лет свозили землю со строительства метро, давно собирались застроить. Первые слухи о том, что на горе между НПО «Центр» и гипермаркетом вырастет жилой комплекс, появились еще в 2018 году. Проект прошел через общественное обсуждение, однако 21 гектар до сих пор не застроен. Все может поменяться уже в наступающем году.



По ранее определенному плану МАПИД возведет тут жилой комплекс, состоящий из стильных многоэтажек. Квартал получит яркие фасады из фиброцементных плит, закрытые от машин дворы, входы в подъезды с уровня земли.

Помимо 15 десятиэтажек в комплексе должны появиться 4 паркинга, школа, детский сад и своя амбулатория. Квартиры в домах собирались предлагать как очередникам, так и всем желающим.

Дома в районе Сельхозпоселка

В Советском районе Минска основным застройщиком на сегодняшний день является местный УКС. Это предприятие уже строит дома на Топографической и Волгоградской, а в 2026-м должно приступить еще к одному проекту.


Речь о квартале на месте частного сектора в границах Лукьяновича − Восточной − 1-й Поселковой − Л. Беды. Про жизнь двух приговоренных к сносу улиц мы рассказывали еще несколько лет назад. Сейчас территория практически отселена, а значит не за горами – работы по расчистке территории. Как анонсировали ранее в УКСе, здесь возведут два многоэтажных дома (на два и на три подъезда) и наземный паркинг. Скорее всего, большая часть жилья отойдет очередникам, но, возможно, некоторое количество квартир УКС Советского района пустит и в свободную продажу.

***

Конечно, помимо вышеназванных минских строек, продолжится возведение домов в Новинках, в Степянке, в Лошице, в Сухарево (там растет «Вершина»), в Лебяжьем, в районе улицы Розы Люксембург, на площади Победы, на Нововиленской и по многим другим адресам. А еще в следующем году начнут приближаться к финишу стройки Минск-Мира и Новой Боровой. Не забываем про кварталы за МКАД и «секретные» проекты, которые наверняка появятся. В общем, продолжаем держать руку на пульсе и наблюдать за рынком столичной недвижимости.

 
