В Минске нашли еще одно место для новых многоэтажек. Где это?

15.01.2026 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
Источник материала: realt.by

Под занавес прошлого года директор Минского домостроительного комбината дал интервью газете «На стройках Минска». Олег Семененко рассказал, что в 2026 году объемы работы на МДК вырастут. Помимо уже известных адресов будущих строек, (на улицах Гурского, Вышелесского, Серова и в Масюковщине), впервые прозвучала и новая перспективная локация на будущее (а не этот год). Оказывается, город планирует возвести сразу 7 жилых домов неподалеку от строящегося ЖК «Дубравинский». Рассказываем, что уже известно о застройке улицы Минина.


– У нас есть несколько перспективных площадок под строительство жилья в наших сериях. Одна из них находится на улице Минина, где Минский домостроительный выступит заказчиком и подрядчиком по возведению нового квартала из семи домов серии ОКПМ, – отметил директор МДК Олег Семененко.

ОКПМ - это обновленная серия панельных домов. Она предполагает квартиры с более высокими потолками и просторными метражами. Здание собирают из готовых блок-комнат, которые длинномеры доставляют на стройку прямо с завода. Это самая быстрая технология строительства в Беларуси.

Поскольку дома будут панельными, можно предположить, что они будут для нуждающихся. Но исходя из практики, какая-то часть квартир может быть и для свободной продажи.

Напомним, что план преобразования участка в районе проспекта Жукова был утвержден еще в 2021 году. Основные перемены должны были коснуться как раз производственных территорий на улице Минина. Вот этот микрорайон на карте.

В окрестностях тихой улочки Минина сосредоточено сразу несколько предприятий. Тут находится грузовой автопарк «Автосила», комбинат силикатных изделий, объединение «Горизонт», производственные базы «Трест № 15 Спецстрой», «Минскдрев», «Минсккоммунтеплосеть», «Промтехмонтаж». По мнению градостроителей значительную часть производственных и коммунальных предприятий необходимо вынести, а на их месте разместить жилые дома и необходимую для жителей инфраструктуру.



Так, новым центром жилого района по плану должна стать площадка на пересечении улиц Минина и Попова, где сейчас расположено планируемое к выносу промышленное предприятие. Здесь появятся многоквартирные жилые дома и детский сад на 320 мест.



Что касается малоэтажной и усадебной застройки, то часть домов сохранят, а часть снесут. За счет нового строительства численность населения микрорайона в будущем может вырасти с 2,7 до 6,9 тысяч человек. Кстати, пару лет назад мы делали большой репортаж о том, как живется в этих местах. 



С тех пор район уже немного изменился. В начале улицы Минина, где раньше стояли послевоенные двухэтажки, административные здания и склады, теперь высится жилой комплекс «Дубравинский». А в прошлом году было снесено предприятие «Сантехдеталь», его место скоро займет жилой комплекс «Казахстанский квартал».

 
