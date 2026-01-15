В Минске нашли еще одно место для новых многоэтажек. Где это?

– У нас есть несколько перспективных площадок под строительство жилья в наших сериях. Одна из них находится на улице Минина, где Минский домостроительный выступит заказчиком и подрядчиком по возведению нового квартала из семи домов серии ОКПМ, – отметил директор МДК Олег Семененко.

ОКПМ - это обновленная серия панельных домов. Она предполагает квартиры с более высокими потолками и просторными метражами. Здание собирают из готовых блок-комнат, которые длинномеры доставляют на стройку прямо с завода. Это самая быстрая технология строительства в Беларуси.

Поскольку дома будут панельными, можно предположить, что они будут для нуждающихся. Но исходя из практики, какая-то часть квартир может быть и для свободной продажи.