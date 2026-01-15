|
В Минске нашли еще одно место для новых многоэтажек. Где это?
Под занавес прошлого года директор Минского домостроительного комбината дал интервью газете «На стройках Минска». Олег Семененко
– У нас есть несколько перспективных площадок под строительство жилья в наших сериях. Одна из них находится на улице Минина, где Минский домостроительный выступит заказчиком и подрядчиком по возведению нового квартала из семи домов серии ОКПМ, – отметил директор МДК Олег Семененко.
ОКПМ - это обновленная серия панельных домов. Она предполагает квартиры с более высокими потолками и просторными метражами. Здание собирают из готовых блок-комнат, которые длинномеры доставляют на стройку прямо с завода. Это самая быстрая технология строительства в Беларуси.
Поскольку дома будут панельными, можно предположить, что они будут для нуждающихся. Но исходя из практики, какая-то часть квартир может быть и для свободной продажи.
Напомним, что план преобразования участка в районе проспекта Жукова был
В окрестностях тихой улочки Минина сосредоточено сразу несколько предприятий. Тут находится грузовой автопарк «Автосила», комбинат силикатных изделий, объединение «Горизонт», производственные базы «Трест № 15 Спецстрой», «Минскдрев», «Минсккоммунтеплосеть», «Промтехмонтаж». По мнению градостроителей значительную часть производственных и коммунальных предприятий необходимо вынести, а на их месте разместить жилые дома и необходимую для жителей инфраструктуру.
Что касается малоэтажной и усадебной застройки, то часть домов сохранят, а часть снесут. За счет нового строительства численность населения микрорайона в будущем может вырасти с 2,7 до 6,9 тысяч человек. Кстати, пару лет назад мы
С тех пор район уже немного изменился. В начале улицы Минина, где раньше стояли послевоенные двухэтажки, административные здания и склады, теперь высится жилой комплекс «Дубравинский». А в прошлом году было
