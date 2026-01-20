ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Тут можно купить последнюю однушку за 75 тысяч долларов. Показываем, какой ЖК вырос в тихом уголке Минска

20.01.2026 08:01  
Источник материала: realt.by

Счастливых новоселов в Минске стало на 500 человек больше. Дело в том, что на днях в эксплуатацию сдали еще один дом в жилом комплексе «Дубравинский». Этот ЖК строится с опережением графика, чем весьма радует дольщиков. Да, и цены тут в свое время были одними из самых демократичных в столице. Сейчас на участке в районе улицы Железнодорожной собирают последний дом. Мы посмотрели, как продвигается стройка, и узнали, остались ли еще квартиры в продаже. Спойлер: остались, но очень мало.


Напомним, что право застройки участка на пересечении улиц Железнодорожной и Минина компания «БелБизнесРесурс», связанная с застройщиком «Айрон», получила в 2018 году. Тогда в ходе торгов цена на 6 гектаров земли увеличилась в три раза, достигнув 6,2 миллионов рублей.

Новый жилой комплекс занял место, которое раньше занимали послевоенные двухэтажки, административные здания и склады. ЖК получил название «Дубравинский». Рядом проходит небольшая улочка с таким же названием.


Первые два дома «Дубравинского» сдали в эксплуатацию еще в 2023 году, а под занавес минувшего года завершилась и стройка многоэтажки на 493 квартиры.


Возводить дом на 21 этаж и 3 подъезда начали в апреле 2024 года и сдали в конце декабря 2025 года. Сейчас дольщиков ожидает самая приятная процедура – получение ключей. Кстати, все квартиры в новостройке уже проданы.


Территория возле сданных домов полностью благоустроена, но под снегом этого не видно. Тут есть скамейки, спортивные и детские площадки.


Прямо рядом с новостройками проходит новенькая дорожка для пешеходов и велосипедистов. Остановка общественного транспорта «Дубравинская» также находится напротив первых домов.


С местами для прогулок у новоселов проблем также нет. Заснеженный сквер имени Жукова, куда от новостроек ведет аккуратный тротуар, всегда открыт для отдыха и спорта.


Основное внимание строителей и дольщиков сейчас приковано к последнему дому. Процент строительной готовности этой многоэтажки в настоящий момент составляет 53%. Закончить третий дом по документам должны в 2027 году, но скорее всего это произойдет раньше (такая практика у застройщика есть).

Продажи в финальном доме стартовали в мае прошлого года. Изначально цены начинались от 1400-1650 долларов за квадрат, но сейчас стоимость выросла на 300-350 долларов.




На сегодняшний день свободных квартир в строящемся доме осталось совсем немного. В наличии есть буквально 3 однушки, 3 двушки, 5 трешек и 2 четырешки. Большинство из них находится на первом этаже. Самая недорогая квартира площадью около 37 квадратов сейчас стоит около 75 тысяч долларов. Евродвушка площадью около 51 квадратов обойдется в 92 тысячи долларов, евротрешка площадью около 67 квадратов предлагается по 114 тысяч долларов, еврочетырешка площадью 76 квадратов будет стоить 129 тысяч долларов.

Еще одно обязательное условие – покупка машино-места в паркинге. Его стоимость составляет 4500 долларов.


Что касается сданных домов, то и там доступных вариантов откровенно мало. Жилья с готовым ремонтом тут вообще нет, а среди квартир без отделки представлены только евротрешка и еврочетырешка по цене 124 и 139 тысяч долларов.








Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто в данный момент изучает рынок новостроек столицы.

 
Теги: Минск
 
 
