Тут можно купить последнюю однушку за 75 тысяч долларов. Показываем, какой ЖК вырос в тихом уголке Минска

Основное внимание строителей и дольщиков сейчас приковано к последнему дому. Процент строительной готовности этой многоэтажки в настоящий момент составляет 53%. Закончить третий дом по документам должны в 2027 году, но скорее всего это произойдет раньше (такая практика у застройщика есть).

Продажи в финальном доме стартовали в мае прошлого года. Изначально цены начинались от 1400-1650 долларов за квадрат, но сейчас стоимость выросла на 300-350 долларов.