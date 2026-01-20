|
Тут можно купить последнюю однушку за 75 тысяч долларов. Показываем, какой ЖК вырос в тихом уголке Минска
Счастливых новоселов в Минске стало на 500 человек больше. Дело в том, что на днях в эксплуатацию сдали еще один дом в жилом комплексе «Дубравинский». Этот ЖК строится с опережением графика, чем весьма радует дольщиков. Да, и цены тут в свое время были одними из самых демократичных в столице. Сейчас на участке в районе улицы Железнодорожной собирают последний дом. Мы посмотрели, как продвигается стройка, и узнали, остались ли еще квартиры в продаже. Спойлер: остались, но очень мало.
Основное внимание строителей и дольщиков сейчас приковано к последнему дому. Процент строительной готовности этой многоэтажки в настоящий момент составляет 53%. Закончить третий дом по документам должны в 2027 году, но скорее всего это произойдет раньше (такая практика у застройщика есть).
Продажи в финальном доме стартовали в мае прошлого года. Изначально цены начинались от 1400-1650 долларов за квадрат, но сейчас стоимость выросла на 300-350 долларов.
На сегодняшний день свободных квартир в строящемся доме осталось совсем немного. В наличии есть буквально 3 однушки, 3 двушки, 5 трешек и 2 четырешки. Большинство из них находится на первом этаже. Самая недорогая квартира площадью около 37 квадратов сейчас стоит около 75 тысяч долларов. Евродвушка площадью около 51 квадратов обойдется в 92 тысячи долларов, евротрешка площадью около 67 квадратов предлагается по 114 тысяч долларов, еврочетырешка площадью 76 квадратов будет стоить 129 тысяч долларов.
Еще одно обязательное условие – покупка машино-места в паркинге. Его стоимость составляет 4500 долларов.
Что касается сданных домов, то и там доступных вариантов откровенно мало. Жилья с готовым ремонтом тут вообще нет, а среди квартир без отделки представлены только
