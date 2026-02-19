В историческом доме в центре Минска заливает квартиры: «За сутки вынес 30 ведер воды»

- В ту ночь я не спал до 5 утра. Меньше чем за сутки вынес 30 ведер воды. Коммунальщиков ждал несколько часов, но никто не приехал. Потом проверил статус своей заявки и увидел, что ее отметили, как отработанную. Сразу же позвонил в службу с жалобой. Спустя время до меня все-таки добрались и составили акт. Повторный визит нанесут 23 февраля. Там уже будут оценивать ущерб. Но вопрос в том, что с каждым разом в квартире становится все хуже, ведь никто не устранил проблему.

В однушке действительно не стихает поток капель. Они сочатся уже из нескольких трещин. Повреждены стены с нескольких сторон, из-за влажности набухли электронное пианино Yamaha и акустическая система. Дмитрию пришлось отдавать в ремонт и ноутбук.

- Эти акты касаются лишь последующих вопросов ремонта, но именно сейчас тут ни жить, ни работать невозможно. Вечером чувствуешь себя как в бане, - подмечает мужчина. Даже днем, когда светит солнце, находится в комнате тяжело. – Нам сказали, что ремонтом крыши займутся, когда уйдет снег и минусовая температура. Представляете, что за это время тут будет с квартирами и зданием в целом?