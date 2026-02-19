|
В историческом доме в центре Минска заливает квартиры: «За сутки вынес 30 ведер воды»
19.02.2026 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Оттепель в конце января принесла жителям квартир исторического дома на Раковской, 20 залитые потолки и стены. Люди спасают мебель, переезжают в одну комнату и дежурят сутками напролет, чтобы слить скопившуюся воду с ведер. Коммунальщики приезжали, акты составили, но поражений становится больше. А ремонт крыши отложили до плюсовой температуры. Рассказываем историю.
«Меньше чем за сутки вынес 30 ведер воды»
Благодаря своему яркому кирпичному фасаду и длинной истории дом на Раковской, 20 стал одной из визиток Минска. Двухэтажное здание конца 19 века все еще жилое. Здесь 13 квартир, правда, некоторые из них переведены в коммерцию.
В редакцию Realt написал и сообщил о проблемах собственник квартиры на втором этаже. Сейчас его однушку арендует
- В ту ночь я не спал до 5 утра. Меньше чем за сутки вынес 30 ведер воды. Коммунальщиков ждал несколько часов, но никто не приехал. Потом проверил статус своей заявки и увидел, что ее отметили, как отработанную. Сразу же позвонил в службу с жалобой. Спустя время до меня все-таки добрались и составили акт. Повторный визит нанесут 23 февраля. Там уже будут оценивать ущерб. Но вопрос в том, что с каждым разом в квартире становится все хуже, ведь никто не устранил проблему.
В однушке действительно не стихает поток капель. Они сочатся уже из нескольких трещин. Повреждены стены с нескольких сторон, из-за влажности набухли электронное пианино Yamaha и акустическая система. Дмитрию пришлось отдавать в ремонт и ноутбук.
- Эти акты касаются лишь последующих вопросов ремонта, но именно сейчас тут ни жить, ни работать невозможно. Вечером чувствуешь себя как в бане, - подмечает мужчина. Даже днем, когда светит солнце, находится в комнате тяжело. – Нам сказали, что ремонтом крыши займутся, когда уйдет снег и минусовая температура. Представляете, что за это время тут будет с квартирами и зданием в целом?
«В комнате даже свет не включаем»
Вода дошла и до первого этажа, в кафе «Пятая квартира». Скопление над натяжным потолком заметили 14 февраля. Сотрудникам удалось самостоятельно слить воду. С тех пор за ситуацией пристально наблюдают, но коллапсов не замечают.
Капремонт в доме был закончен в 2007-м. По словам местных жителей, они и раньше сталкивались с заливами потолка, но еще никогда ситуация не была столь критичной. Больше всего квартир пострадало со стороны улицы. Там сосульки сбивали активнее. Местные предполагают, что разломы произошли из-за сильных ударов. Коммунальщики били не по самим сосулькам, а по фальцевой кровле, предполагают жители. Вот она и сломалась.
Квартира Олега пострадала одна из самых первых. Сейчас семья ютится в одной комнате.
- Все началось три недели назад с потолка в зале. Мы сразу же сообщили о залитии службам. К нам приехали, тоже составили акт, но за это время вода перекочевала в спальню. Люстра начала трещать, в лампочке появилась вода. Мы перенесли мебель, переехали в одну комнату, а в той даже свет не включаем. Скоро должны прийти составлять второй акт. Кто знает, сколько еще снега будет. Солнце появляется – все тает и стекает к нам.
Квартира Михаила почти каждый год по весне страдает из-за излишней влажности северной стены. Около окна находится водосточная труба, которая в морозы замерзает. Тогда вода с крыши начинает стекать по фасаду и попадает по трещинам в квартиру мужчины. В этот раз все началось в конце января, но уже по другой причине.
— Проверили трубу – она, вроде, чистая. Звонили в ЖЭС. Ребята пришли на следующий день, побродили по крыши и сказали, что там 15 квадратов кровли под замену. Место, куда капает вода, точечно накрыли пленкой. После этого вода перешла в соседнюю комнату, где начал промокать по швам гипсокартон на потолке. Нас уже не заливает, но непонятно это из-за этой пленки или потому что морозы опять схватились.
«Ремонт начнем как только на улице будет плюсовая температура»
Realt позвонил на горячую линию ЖКХ Центрального района для получения разъяснения ситуации. Через несколько часов редакции дали комментарий.
- В настоящее время в ЖЭУ района этот дом на контроле. На техэтаже положили пленку над местами, куда капает вода. Работники очистили кровлю от снега. Ремонтные работы начнем проводить сразу же после того, как на улице будет плюсовая температура. Тогда еще раз проверим, в каких местах и что протекает, закупим оборудование, материалы и приступим к восстановлению, - объясняет Юрий Радецкий, заместитель директора по социальным вопросам и работе с населением ЖКХ Центрального района.
Мы рассказали, что помощь получили не все, вода по-прежнему льет с потолка в определенных квартирах, показали видео от жителей. Нам пообещали передать все замечания работникам ЖРЭО.
Как объяснил представитель ЖКХ, помочь дому другим способом пока нет возможности из-за погоды.
— Специалисты ЖЭУ нашли в одном месте большое скопление льда. Если они начнут по нему бить, то еще сильнее повредят кровлю.
Исследовать причины повреждений смогут только при благоприятных погодных условиях. Будем следить за ситуацией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оттепель в конце января принесла жителям квартир исторического дома на Раковской, 20 залитые потолки и стены. Люди спасают мебель, переезжают в одну комнату и...
|
Архив (Новости Экономики)