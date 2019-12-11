Ученые рассказали о неожиданной пользе какао

Источник материала: Газета Авангард





Научные сотрудники узнали, как употребление какао воздействует на людей, которые страдают от рассеянного склероза.

Эксперты отмечают, что от данной проблемы страдают приблизительно 2,5 млн людей в мире.

Последняя научная работа показала, что при употреблении этого напитка развитие рассеянного склероза можно частично нейтрализовать.

Отмечается, что в ходе исследования приняли участие 40 пациентов, одна группа получала горячий напиток, в состав которого входили флавоноиды, а вторая — одну из его версий.

В итоге у людей из первой группы когнитивные и физические показатели функционировали значительно лучше, нежели у добровольцев из второй и контрольной групп .