«Я человек, я должен быть сильным!» В Несвиже прошел «круглый стол» ко дню международной солидарности в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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«Профилактика ВИЧ-инфекции», «Здоровье и спорт против СПИДа», «Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции», «Правда и мифы о наркотиках»,

«Без наркотиков» — эти и другие книги вместе с плакатами представили на тематической выставке работники Несвижской центральной районной библиотеки им. П. Пронузо для посетителей накануне Дня борьбы со СПИДом.





Первого декабря большинство стран мира демонстрирует международную солидарность в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа. Именно к этому дню в районной библиотеке был организован «круглый стол» под названием «Я человек, я должен быть сильным!», участие в котором приняли районный центр гигиены и эпидемиологии, РК ОО «БРСМ» и районная организация Белорусского Общества Красного Креста. Во время мероприятия были затронуты самые разные вопросы, связанные с ВИЧ-инфекцией и ее последствиями. Заострялось внимание на моментах, как сформировать понятие о личной ответственности за свое здоровье, как соблюдать меры предосторожности. Также разговор шел и о проблемах психологического характера, сосуществования и общения с больными СПИДом.





Ведущая «круглого стола» помощник врача-эпидемиолога ГУ «Несвижский районный центр гигиены и эпидемиологии» К.С. Гордиевич неоднократно подчеркивала в беседе важность информирования людей о вирусе иммунодефицита человека. Рабочая молодежь Несвижчины в процессе круглого стола адресовала представителю Несвижского РЦГиЭ ряд интересующих вопросов на обсуждаемые темы.

В заключение была проведена акция «Начни с себя!» с раздачей тематических буклетов и листовок о мерах предосторожности.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.