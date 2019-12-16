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Как не стать жертвой гололёда

17.12.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Как не стать жертвой гололёда
Зимой значительно увеличивается количество уличных травм, связанных с падением, особенно во время гололедицы. Накануне Дня профилактики травматизма, который отмечается 19 декабря, корреспондент pinsknews.by побеседовал с врачом-валеологом УЗ «Пинская центральная поликлиника» Аллой Войтович и узнал приемы, помогающие избежать «гололедных» травм.

– После падения на улице люди чаще всего обращаются за помощью к травматологу с переломами лучевой кости, лодыжек и ключицы, ушибами плечевой кости, переломами костей голени и повреждением связочного аппарата голеностопного и коленного суставов, нередко поскользнувшись на скользкой дороге люди получают и черепно-мозговые травмы.

Пожилые люди из-за возрастных особенностей скелета часто получают очень серьезные повреждения – ведь даже небольшой удар может вызвать у них перелом. Чаще всего они ломают позвоночник и шейку бедра. Перелом шейки бедра в большинстве встречается у женщин, так как они более склонны к остеопорозу (хрупкость костей).

Частая причина гололедных травм – спешка. Многие попросту не замечают льда, припорошенного снегом, в результате чего падают и получают различные травмы. Наиболее травмоопасными местами являются обледеневшие тротуарная плитка, ступеньки подъездов. Кроме того, значительную часть травм люди получают в общественном транспорте. Поскальзываются и падают как при входе в автобус, так и при выходе из него. Довольно часто «гололедные» переломы получают люди в состоянии алкогольного опьянения. Это связано с ослаблением у них тонуса мышц. Более того, находясь «под градусом», человек может какое-то время игнорировать боль даже при серьезной травме. Так он упускает возможность своевременного обращения к врачу.

Для предупреждения зимнего травматизма необходимо соблюдать следующие простые правила:

 
 
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