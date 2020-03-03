Информация о смерти от коронавируса в Беларуси является ложной — Минздрав

Источник материала: Полесская правда



Информация о смерти от коронавируса в Беларуси является ложной, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Федеральный Первый канал Российского телевидения в новостном сюжете заявил о том, что от коронавируса первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Беларуси.

«Министерство здравоохранения отмечает, что данная информация в отношении Беларуси является ложью и не имеет ничего общего с действительностью», — подчеркнули в пресс-службе и добавили, что в связи с распространением фейковой информации в отношении нашей страны будут предприняты соответствующие меры реагирования также по линии Министерства иностранных дел Беларуси.

Минздрав, МИД и Мининформ Беларуси призывают журналистов быть ответственными и внимательными, а главное — перепроверять информацию, касающуюся такой болезненной для населения темы, как коронавирусная инфекция.

В пресс-службе напомнили, что в Беларуси зарегистрированы три случая, в которых выделен фрагмент РНК, вероятно, принадлежащий типу коронавируса 2019-nCoV. Все три пациента чувствуют себя удовлетворительно, клинических симптомов заболевания у них нет.

По информации БелТА