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Информация о смерти от коронавируса в Беларуси является ложной — Минздрав

03.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Информация о смерти от коронавируса в Беларуси является ложной — Минздрав
Информация о смерти от коронавируса в Беларуси является ложной, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Федеральный Первый канал Российского телевидения в новостном сюжете заявил о том, что от коронавируса первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Беларуси.

«Министерство здравоохранения отмечает, что данная информация в отношении Беларуси является ложью и не имеет ничего общего с действительностью», — подчеркнули в пресс-службе и добавили, что в связи с распространением фейковой информации в отношении нашей страны будут предприняты соответствующие меры реагирования также по линии Министерства иностранных дел Беларуси.

Минздрав, МИД и Мининформ Беларуси призывают журналистов быть ответственными и внимательными, а главное — перепроверять информацию, касающуюся такой болезненной для населения темы, как коронавирусная инфекция.

В пресс-службе напомнили, что в Беларуси зарегистрированы три случая, в которых выделен фрагмент РНК, вероятно, принадлежащий типу коронавируса 2019-nCoV. Все три пациента чувствуют себя удовлетворительно, клинических симптомов заболевания у них нет.

По информации БелТА

 
 
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> Информация о смерти от коронавируса в Беларуси является ложной, сообщили в пресс-службе Минздрава. Федеральный Первый канал Российского телевидения в новостном...
 
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