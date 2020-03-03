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Информация о смерти от коронавируса в Беларуси является ложной — Минздрав
03.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Федеральный Первый канал Российского телевидения в новостном сюжете заявил о том, что от коронавируса первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Беларуси.
Минздрав, МИД и Мининформ Беларуси призывают журналистов быть ответственными и внимательными, а главное — перепроверять информацию, касающуюся такой болезненной для населения темы, как коронавирусная инфекция.
В пресс-службе напомнили, что в Беларуси зарегистрированы три случая, в которых выделен фрагмент РНК, вероятно, принадлежащий типу коронавируса 2019-nCoV. Все три пациента чувствуют себя удовлетворительно, клинических симптомов заболевания у них нет.
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> Информация о смерти от коронавируса в Беларуси является ложной, сообщили в пресс-службе Минздрава. Федеральный Первый канал Российского телевидения в новостном...
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