3 марта — Международный день охраны здоровья уха и слуха

Источник материала: Клiч Радзiмы

В настоящее время потеря слуха считается самой распространённой сенсорной формой инвалидности в мире. По данным ВОЗ, от глухоты и нарушений слуха страдают примерно 360 миллионов человек. Всемирная организация здравоохранения учредила специальный Международный день, посвященный охране здоровья уха и слуха, который отмечается ежегодно 3 марта. О том, что нужно делать, чтобы сохранить хороший слух у детей и избежать ушных болезней в дальнейшей жизни, нашим читателям рассказала врач-оториноларинголог Шарковщинской ЦРБ Татьяна Михайловна Кондратьева.

— Основными причинами глухоты и тугоухости (неполной потери слуха) называют генетические нарушения, хронические инфекции уха, ряд таких заболеваний как краснуха, корь, паротит (свинка), менингит, а также воздействие некоторых лекарственных препаратов и вредных факторов внешней среды, в первую очередь шума. Слуховые нарушения также могут развиться у человека, перенесшего черепно-мозговую травму, страдающего избыточной массой тела, сахарным диабетом, хроническим алкоголизмом, курением. Естественное же снижение слуха происходит лишь в пожилом возрасте.

По мнению медиков, около половины всех случаев глухоты и других нарушений слуха можно предотвратить, устранив причины их развития. В числе профилактических мер чаще всего называют иммунизацию населения, охрану здоровья матери и ребёнка, обеспечение гигиены труда.

Всё большее беспокойство у медработников вызывает растущий уровень воздействия громких звуков в культурно-развлекательных и спортивных учреждениях, таких как клубы, дискотеки, пабы, бары, кинотеатры, концертные залы, стадионы и даже фитнес-центры. Современные технические средства становятся всё более распространёнными и зачастую такие устройства, как аудиоплееры, используются для прослушивания музыки с небезопасными уровнями громкости и в течение продолжительного времени. Регулярное воздействие громких звуков создаёт серьёзную угрозу развития потери слуха.

Родителям рекомендуется:

следить, чтобы в уши маленького ребёнка во время мытья и купания в водоёмах не попадала вода, особенно грязная;

не шлёпать ребёнка по затылку и не дёргать за мочки ушей;

следить, чтобы дети не засовывали в уши посторонние предметы (пуговицы, таблетки, мелкие части от игрушек и др.);

следить чтобы дети не ковыряли в ушах: пальцами, карандашами, ручками и т.п.;

в случае тревожных симптомов и жалоб ребёнка со стороны ушей (боль, снижение слуха) немедленно обратиться к специалисту.

Подготовила Ольга ЧЕРНЯВСКАЯ.