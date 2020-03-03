ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

3 марта — Международный день охраны здоровья уха и слуха

03.03.2020 — Новости Здоровья | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

3 марта — Международный день охраны здоровья уха и слуха

В настоящее время потеря слуха считается самой распространённой сенсорной формой инвалидности в мире. По данным ВОЗ, от глухоты и нарушений слуха страдают примерно 360 миллионов человек. Всемирная организация здравоохранения учредила специальный Международный день, посвященный охране здоровья уха и слуха, который отмечается ежегодно 3 марта. О том, что нужно делать, чтобы сохранить хороший слух у детей и избежать ушных болезней в дальнейшей жизни, нашим читателям  рассказала врач-оториноларинголог Шарковщинской ЦРБ Татьяна Михайловна Кондратьева.

— Основными причинами глухоты и тугоухости (неполной потери слуха) называют генетические нарушения, хронические инфекции уха, ряд таких заболеваний как краснуха, корь, паротит (свинка), менингит, а также воздействие некоторых лекарственных препаратов и вредных факторов внешней среды, в первую очередь шума. Слуховые нарушения также могут развиться у человека, перенесшего черепно-мозговую травму, страдающего избыточной массой тела, сахарным диабетом, хроническим алкоголизмом, курением. Естественное же снижение слуха происходит лишь в пожилом возрасте.

По мнению медиков, около половины всех случаев глухоты и других нарушений слуха можно предотвратить, устранив причины их развития. В числе профилактических мер чаще всего называют иммунизацию населения, охрану здоровья матери и ребёнка, обеспечение гигиены труда.

Всё большее беспокойство у медработников вызывает растущий уровень воздействия громких звуков в культурно-развлекательных и спортивных учреждениях, таких как клубы, дискотеки, пабы, бары, кинотеатры, концертные залы, стадионы и даже фитнес-центры. Современные технические средства становятся всё более распространёнными и зачастую такие устройства, как аудиоплееры, используются для прослушивания музыки с небезопасными уровнями громкости и в течение продолжительного времени. Регулярное воздействие громких звуков создаёт серьёзную угрозу развития потери слуха.

Родителям рекомендуется:

следить, чтобы в уши маленького ребёнка во время мытья и купания в водоёмах не попадала вода, особенно грязная;

не шлёпать ребёнка по затылку и не дёргать за мочки ушей;

следить, чтобы дети не засовывали в уши посторонние предметы (пуговицы, таблетки, мелкие части от игрушек и др.);

следить чтобы дети не ковыряли в ушах: пальцами, карандашами, ручками и т.п.;

в случае тревожных симптомов и жалоб ребёнка со стороны ушей (боль, снижение слуха) немедленно обратиться к специалисту.

Подготовила Ольга ЧЕРНЯВСКАЯ.

Comments are closed.

« Улада на сувязі
Дзмітрый Уладзіміравіч і Ніна Іванаўна Райчонкі з вёскі Грыблы сустрэлі залатое вяселле »
Новости дня
Новости здоровья
 
Информация о смерти от коронавируса в Беларуси является ложной — Минздрав
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика