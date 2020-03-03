Поститься вкусно. Как разнообразить питание и не страдать от голода?

Источник материала: Аргументы и факты

Во время поста Церковь предписывает воздерживаться от так называемой скоромной пищи — мяса, молока, яиц. Что касается рыбы, то она разрешена только в определённые дни — в Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье (12 апреля). В Лазареву субботу (11 апреля) разрешается рыбная икра. Кажется, что наесться невозможно? Но это не так! Из круп, фруктов и овощей можно приготовить множество разнообразных блюд!

Составляем меню

Во время Великого поста необходимо особенно внимательно относиться к своему рациону, чтобы организм получал полезные вещества в полной мере. Пусть на вашем столе будут:

Грибы . Помогут компенсировать нехватку белка. Кстати, лучше усваивается организмом белок из сушёных грибов. Лесные грибы более тяжёлые, поэтому, если есть проблемы с желудком, лучше готовить из шампиньонов и вешенок — они легче усваиваются.

. Помогут компенсировать нехватку белка. Кстати, лучше усваивается организмом белок из сушёных грибов. Лесные грибы более тяжёлые, поэтому, если есть проблемы с желудком, лучше готовить из шампиньонов и вешенок — они легче усваиваются. Бобовые . Чемпионы по содержанию белка. Обязательно включите в рацион пророщенную сою и сыр тофу.

. Чемпионы по содержанию белка. Обязательно включите в рацион пророщенную сою и сыр тофу. Растительные масла . Организму не обойтись без ненасыщенных жирных кислот. Их можно найти в льняном масле (достаточно принимать его по 1 чайной ложке в день).

. Организму не обойтись без ненасыщенных жирных кислот. Их можно найти в льняном масле (достаточно принимать его по 1 чайной ложке в день). Мочёные яблоки, огурцы и помидоры — все квашеные продукты содержат большое количество пробиотиков, которые являются пищей для полезной микрофлоры.



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Как не растолстеть

Набор веса во время поста не такая уж редкость. Дело в том, что далеко не все соблюдают пост правильно. Многие налегают на хлеб, сухари и печенье, бегают по магазинам в поисках постной выпечки и других изысков. Такой подход наносит вред фигуре. Пища во время поста должна быть разнообразной, но при этом довольно простой. Не увлекайтесь хлебобулочными изделиями, лучше сделайте акцент на крупах, тушите и запекайте овощи, готовьте салаты. Свежие овощи помогут наладить работу желудка так, чтобы пища не задерживалась в организме дольше положенного, и предохранят от набора веса. И, разумеется, следите за порциями. Отсутствие мяса на вашем столе не означает, что можно объедаться.

Это не вредно!

С точки зрения медицины никакого вреда здоровью Великий пост не нанесёт. Напротив, православный пост позволяет разгрузить желудочно-кишечный тракт и даёт возможность организму провести восстановительную работу.

Кроме того, соблюдение поста создаёт идеальные условия для естественного очищения и обновления организма.

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Дело в том, что наш организм населён огромным количеством полезных микроорганизмов. Они способствуют крепкому иммунитету, отвечают за выработку серотонина, помогают преобразовывать витамины.

На одну клетку человеческого тела приходится десять клеток микробиоты. Всё это гигантское сообщество нужно кормить и расчищать для него жизненное пространство. А постная диета как раз способствует этому.

На выход!

Выход из поста тоже требует осторожности. Делать это нужно плавно, в течение нескольких дней.

Каждый ваш приём пищи — завтрак, обед и ужин — по объёму должен быть не больше 3 детских кулачков. И на белковую порцию (например, мясо, творог или птица) стоит отводить не больше одного кулачка. Ведь ваш желудок за время поста существенно ужался, поэтому не стоит сразу нагружать его огромными порциями.

Первые несколько дней постарайтесь не увлекаться выпечкой. Также постарайтесь не готовить супы на крепком мясном бульоне. Лучше запечь или отварить курицу отдельно, а из супов отдайте предпочтение овощным или лёгким кремовым супам.

Перец с орехами и гранатом



Запечённый болгарский перец с орехами и гранатом Фото: Ресторан "Оджахури"

Ингредиенты

800 г болгарского перца

Зёрна граната

Для ореховой пасты:

450 г грецких орехов

Пучок кинзы

Веточка сельдерея

Половинка луковицы

2 головки чеснока

Соль

Молотый красный перец

Растительное масло

Как готовить

1. Грецкие орехи промыть, высушить.

2. Кинзу и сельдерей промыть, у кинзы отрезать стебли.

3. Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле.

4. Чеснок очистить, промыть.

5. Орехи, сельдерей, кинзу, обжаренный лук и чеснок измельчить в блендере. В полученную смесь добавить соль и красный перец.

6. Болгарский перец промыть, очистить. Разрезать на половинки или на 3 части и поставить в духовку на 15 минут на 200 градусов. Затем дать перцу остыть, просушить.

7. Каждую часть изнутри намазать ореховой пастой и добавить внутрь зёрна граната.

Томатные котлеты



Фото: Shutterstock.com / Irina Rostokina

Ингредиенты

600 г томатов

Пучок зелёного лука

Пучок петрушки

Пучок укропа

1 луковица

2 ст. л. панировочных сухарей

2 зубчика чеснока

2 ст. л. томатной пасты

1 ч. л. сахара

Соль

Мука

Как готовить

1. Томаты, надрезанные крестиком, опустить в кипящую воду на 30 секунд. После поместить в холодную воду со льдом.

2. Снять шкурку, удалить семена, мякоть нарезать кубиком.

3. Поместить в сито и дать стечь.

4. Мелко нарезать зелёный лук и петрушку.

5. Репчатый лук натереть на мелкой тёрке и также дать стечь в сите.

6. Всё перемешать, добавить панировочные сухари, чеснок, томатную пасту, сахар, соль. Ещё раз всё перемешать и дать настояться в холодильнике 3–4 часа.

7. В сковороде с высоким бортом разогреть масло.

8. Сформовать котлетки, обвалять в муке и опустить в масло.

9. Жарить 3–4 минуты до появления корочки. Достать, положить на салфетку, дать стечь лишнему маслу.

Оливье с грибами

Ингредиенты

100 г консервированного горошка

1 варёная картофелина

1 крупная варёная морковь

2 солёных огурца

100 г шампиньонов

Веточка укропа

Перо зелёного лука

Лаваш

Соевый майонез

Смесь «5 перцев»

Соль и чёрный перец

Как готовить

1. Нарезать мелкими кубиками картофель, морковь, солёные огурцы.

2. Грибы обжарить на сковороде.

3. Соединить нарезанные овощи, горошек и грибы с майонезом, посолить, поперчить и хорошо перемешать.

4. Лаваш подсушить в духовке и сделать из него вазочку.

5. На тарелку выложить подсушенный лаваш, в лаваш положить салат.

6. Украсить салат обжаренными грибами, петрушкой, луком и укропом. Сверху салат посыпать смесью из 5 перцев.

Рулеты из баклажана



Фото: Shutterstock.com / watcher fox

Ингредиенты

1 баклажан

1 ст. л. чесночного масла

1 зубчик чеснока

200 г грецких орехов

100 мл воды

1 ч. л. винного уксуса

Соль

Кинза

Уцхо-сунели

Имеретинский шафран

Как готовить

1. Баклажан разрезать на ломтики толщиной 1 см, посолить, оставить на час.

2. Убрать излишки соли и обжарить ломтики баклажана в большом количестве масла на сильном огне до появления золотистой корочки. Далее переложить их на сито и дать стечь маслу.

3. Чеснок пропустить через чеснокодавку. Кинзу и петрушку мелко нарезать.

4. Сделать фарш из грецких орехов: орехи пробить в блендере, добавить чесночное пюре, специи и зелень. Полученный фарш немного разбавить водой и добавить винный уксус.

5. Выложить фарш на обжаренные ломтики баклажана, свернуть рулетом, украсить зёрнами граната.

Тыква с миндальным пюре

Ингредиенты

1 тыква-гитара

100 г миндаля

3 зубчика чеснока

1 картофелина

2 кусочка хлеба

500 мл оливкового масла

2 ст. л. белого винного уксуса

Щепотка тимьяна

Соль, перец

Как готовить

1. Разрезать тыкву на 2 части, посолить, поперчить.

2. Запечь тыкву при 180 градусах примерно 20 минут, добавив оливковое масло. Важно, чтобы тыква была полуготовой (готовность можно проверить ножом). После того как тыква остынет, аккуратно удалить кожу и семечки.

3. Положить в блендер 2 зубчика очищенного чеснока, оливковое масло (400 мл), миндаль. Измельчить всё до однородной массы, добавить хлеб, винный белый уксус, отваренный картофель и ещё раз пробить. Если смесь получилась слишком густой, то необходимо добавить немного воды, если слишком жидкой, то ещё немного хлебной мякоти.

4. Тыкву обжарить на сковороде с чесноком и тимьяном на оливковом масле. На тарелку выложить столовую ложку миндального пюре, половинку тыквы, сверху посыпать рубленым миндалём и нарезанным луком.

Суп-пюре из чечевицы

Ингредиенты

100 г сухой чечевицы

1 луковица

1 морковь

1 ст. л. растительного масла

2 ст. л. булгура

Щепотка куркумы

Щепотка карри

Соль и перец

Как готовить

1. Чечевицу отварить в 100 мл воды в течение 15 минут. Доливать воду нужно по мере надобности — важно, чтобы с чечевицей оставалось достаточно жидкости, иначе суп выйдет слишком густым.

2. Мелко нарезать лук, натереть морковь.

3. Обжарить на масле лук, после чего добавить к нему морковь. И ещё раз обжарить всё вместе.

4. Для попкорна из булгура: на разогретую сухую сковороду насыпать булгур, накрыть крышкой. Как только булгур перестанет лопаться (займёт 2–3 минуты), снимите сковороду с огня и остудите попкорн.

5. Добавить поджарку к чечевице, всё вместе пюрировать блендером до консистенции пюре.

6. Посолить, добавить специи, перелить в тарелку, украсить попкорном из булгура.

Бульон с грибными кундюбками

Ингредиенты

1 л грибного бульона

100 г булгура

1 мл воды

1 ст. л. оливкового масла

Куркума

Свежий тимьян

Для теста:

2 стакана муки

1 стакан воды

2 ст. л. растительного масла

Соль

Для начинки:

200 г шампиньонов

100 г белых грибов

2 ст. л. растительного масла

Соль и перец

Как готовить

1. В глубокую миску влить кипяток, добавить масло, соль и всыпать муку, быстро перемешать тесто ложкой и замесить руками.

2. Тесто положить на деревянную доску и накрыть, оставить на 30 минут.

3. Приготовить фарш: шампиньоны нарезать ломтиками и обжарить на растительном масле, затем откинуть на сито. Белые грибы нарезать ломтиками и обжарить на растительном масле, также откинуть на сито.

4. Репчатый лук нарезать мелкими кубиками и пожарить на растительном масле на умеренном огне до золотистого цвета. Также откинуть на сито.

5. Жареные грибы пропустить через мясорубку на мелкой решётке.

6. Прокрученный фарш соединить с жареным луком и перемешать до однородной массы и ещё раз без масла всё быстро обжарить, добавив соль, перец. Остудить.

7. Булгур обжарить на оливковом масле. Добавить куркуму, залить водой, дать закипеть, накрыть фольгой и поставить готовиться в духовой шкаф на 15 минут. Достать, перемешать, снова накрыть фольгой и оставить в тёплом месте на 10–15 минут.

8. Тесто раскатать очень тонким пластом. Раскатанный пласт из теста разрезать на квадраты по 5 см, на них положить по ложке фарша. Квадрат сложить по диагонали и защипать края в виде треугольника. Скрепить два уголка между собой.

9. Запечь кундюбки в духовом шкафу в течение 15 минут.

10. Грибной бульон разогреть, разлить по тарелкам. Запечённые кундюбки выложить по кругу. В центр выложить прогретый булгур. На булгур — веточки тимьяна. Отдельно можно подать соевую сметану.

Фаршированный лосось

Ингредиенты

1,5 кг лосося

100 мл белого вина

100 г оливок

Соль

Перец

Как готовить

1. Рыбу почистить и разделать на филе, выбрав все кости.

2. Филе снять с кожи и пропустить через мясорубку.

3. Добавить соль, перец, белое вино, оливки и взбить в блендере до однородной массы.

4. На расстеленную пищевую плёнку положить кожу от рыбы и поместить на неё взбитый фарш.

5. Осторожно завернуть в кожу фарш, сформовав колбаску. Завернуть в плёнку, завязав её с обеих сторон. Уложить на лоток.

6. Поставить рыбу в пароварку и готовить примерно 30 минут. Если пароварки нет, поставьте лосось на водяную баню: можно использовать глубокий лоток с крышкой, в который налить воды, сверху поставить лоток и отправить всю конструкцию в духовку.

7. Остудить рыбу, нарезать на порционные куски. Подавать со свежими овощами и оливковым маслом.

Запечённое яблоко с клюквой

Ингредиенты

2 зелёных яблока

100 г мороженой клюквы

2 ст. л. грецких орехов

1 ст. л. мёда

Как готовить

1. У яблок срезать верхушки и с помощью ложки удалить сердцевину и часть мякоти.

2. В миске смешать размороженные ягоды клюквы и нарезанную мелкими кубиками мякоть яблока, добавить ядро грецкого ореха и мёд, всё перемешать.

3. Фаршировать подготовленное яблоко полученной начинкой из клюквы, яблока и орехов.

4. Запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 15 минут.

5. На блюдо выложить запечённое яблоко. Украсить дроблёными грецкими орехами, клюквой, сверху посыпать сахарной пудрой.

Грушевый кисель

Ингредиенты

3 груши

1 л воды

100 г сахара

3 ст. л. картофельного крахмала

1 щепотка ванилина

Корица или гвоздика по вкусу

Лимонная кислота по вкусу

Как готовить

1. Груши, вымыть, очистить, сбрызнуть раствором лимонной кислоты.

2. Кожуру залить водой. Проварить в течение 15 минут.

3. В отвар добавить сахар, специи и груши, нарезанные дольками.

4. Прокипятить, не допуская разваривания груш.

5. Добавить лимонную кислоту.

6. Жидкость загустить крахмалом, разведённым холодной водой.

7. Довести до кипения, снять с огня, дать остыть.