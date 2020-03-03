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Карантинные мероприятия в связи с распространением коронавируса проводятся в Гродно (+видео)
03.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Грамадзяне, якія прыязджаюць з Кітая, Італіі, Ірана і Паўднёвай Карэі, здаюць
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Грамадзяне, якія прыязджаюць з Кітая, Італіі, Ірана і Паўднёвай Карэі, здаюць аналізы на каронавірус на базе Гродзенскай абласной інфекцыйнай бальніцы. Па...
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