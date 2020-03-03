Карантинные мероприятия в связи с распространением коронавируса проводятся в Гродно (+видео)

Источник материала: Вороновская газета





Грамадзяне, якія прыязджаюць з Кітая, Італіі, Ірана і Паўднёвай Карэі, здаюць аналізы на каронавірус на базе Гродзенскай абласной інфекцыйнай бальніцы. Па звестках гэтай медустановы, за апошнія суткі забор матэрыялу праведзены ў 14 чалавек. Даследаванні ідуць згодна з пастановай Міністэрства аховы здароўя Беларусі аб папярэджанні распаўсюджвання інфекцыі ў грамадзян, якія прыязджаюць з небяспечных па эпідсітуацыі краін.