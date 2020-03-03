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В Беларуси лабораторно подтвержден четвертый случай коронавируса
03.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии сейчас полным ходом идет обработка результатов тестов людей, за которыми осуществляется медицинское наблюдение.
Сегодня еще один из тестов, которые были выполнены гражданину Республики Беларусь, изолированному для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом пациентов, выявил РНК коронавируса.
Таким образом подтверждено 4 случая
Учитывая, что первоначально тесты были отрицательные, можно сделать вывод, что пациенты были изолированы ещё до того момента, когда вирус начал выделяться из организма, что исключило возможность дальнейшей передачи инфекции от них.
Всего за время работы программы проведения тестирования биоматериала (мазков) на коронавирус лаборатория РНПЦ провела более 5 тыс. тестов.
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Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии сейчас полным ходом идет...
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