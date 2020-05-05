Источник материала: Полесская правда



Бронхиальная астма входит в десятку самых распространенных заболеваний в мире, приводящих к инвалидности. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказала врач-валеолог УЗ «Пинская центральная поликлиника» Алла Войтович.

«В настоящее время отмечается тенденция к росту числа больных бронхиальной астмой, особенно в больших городах. Это связано, прежде всего, с вредными выбросами от транспорта, высокой концентрацией в воздухе серы и диоксида азота.

Также специалисты отмечают, что еще одни важный фактор роста больных астмой — современный тип питания: употребление большого количества трансжиров, консервированных продуктов, всевозможных добавок и красителей, которые являются мощными аллергенами для человека.

Что такое бронхиальная астма

Это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, имеющее аллергический компонент, внешние проявления которого связаны с затруднением дыхания. Основные причины астмы:

воспаление, которое вызывает раздражение, покраснение и отечность тканей.

сужение бронхов: связано с сокращением окружающих дыхательные пути мышц.

Первые симптомы бронхиальной астмы у взрослых

Кашель, который начинается после или во время контакта с аллергеном. Дыхательные проявления могут сочетаться с кожными – покраснением, отечностью. Нередко контакт с аллергеном вызывает у астматика покраснение глаз, слезотечение, аллергический насморк. Хрипы в бронхах, прерывистое – «лающее» дыхание. Ощущение сдавленности в груди. Приступы удушья или затрудненности дыхания.

Что будет, если не лечить бронхиальную астму?

Все простудные заболевания (грипп, ОРЗ) будут протекать очень тяжело.

Велика вероятность хронических бронхитов, склонность к пневмониям.

Могут возникнуть осложнения, которые несут угрозу для жизни астматика: легочная и сердечная недостаточность из-за асфиксии.

Для пациентов с этим заболеванием важно выполнять ряд общих рекомендаций: