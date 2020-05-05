Бронхиальная астма входит в десятку самых распространенных заболеваний в мире, приводящих к инвалидности. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказала врач-валеолог УЗ «Пинская центральная поликлиника» Алла Войтович.
«В настоящее время отмечается тенденция к росту числа больных бронхиальной астмой, особенно в больших городах. Это связано, прежде всего, с вредными выбросами от транспорта, высокой концентрацией в воздухе серы и диоксида азота.
Также специалисты отмечают, что еще одни важный фактор роста больных астмой — современный тип питания: употребление большого количества трансжиров, консервированных продуктов, всевозможных добавок и красителей, которые являются мощными аллергенами для человека.
Что такое бронхиальная астма
Это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, имеющее аллергический компонент, внешние проявления которого связаны с затруднением дыхания. Основные причины астмы:
воспаление, которое вызывает раздражение, покраснение и отечность тканей.
сужение бронхов: связано с сокращением окружающих дыхательные пути мышц.
Первые симптомы бронхиальной астмы у взрослых
Кашель, который начинается после или во время контакта с аллергеном. Дыхательные проявления могут сочетаться с кожными – покраснением, отечностью. Нередко контакт с аллергеном вызывает у астматика покраснение глаз, слезотечение, аллергический насморк.
Хрипы в бронхах, прерывистое – «лающее» дыхание.
Ощущение сдавленности в груди.
Приступы удушья или затрудненности дыхания.
Что будет, если не лечить бронхиальную астму?
Все простудные заболевания (грипп, ОРЗ) будут протекать очень тяжело.
Велика вероятность хронических бронхитов, склонность к пневмониям.
Могут возникнуть осложнения, которые несут угрозу для жизни астматика: легочная и сердечная недостаточность из-за асфиксии.
Для пациентов с этим заболеванием важно выполнять ряд общих рекомендаций:
отказ от курения;
максимально избавить жилище от лишних вещей, собирающих пыль: ковров, портьер, шкур животных и т.п.;
ежедневно проводить влажную уборку пола и других поверхностей. Рекомендуется использовать пылесос с увлажнителем;
больной не должен присутствовать при уборке квартиры и контактировать с бытовыми химическими изделиями: стиральным порошком, чистящими средствами, красками;
нельзя использовать в присутствии больного вещества с резкими запахами: косметику, духи, дезодоранты, лак для волос и т.п.;
хранить книги, одежду, постельное белье только в закрытых шкафах;
круглосуточно использовать воздухоочистители, в том числе в период цветения растений;
тщательно проветривать квартиру, следить за свежестью воздуха в ночное время;
не держать дома комнатные растения – в земле создаются условия для размножения плесневых грибков;
не реже 1 раза в месяц при уборке ванной комнаты использовать растворы, предупреждающие рост плесневых грибков;
следить, чтобы в доме не было пятен сырости на потолках и стенах;
использовать специальные ткани для постельного белья, матрасов, одеял, подушек, непроницаемые для аллергенов;
постельные принадлежности должны быть изготовлены из синтетических материалов;
подушку меняют ежегодно;
дети не должны спать с мягкими игрушками в кровати (такие игрушки необходимо пылесосить, подвергать химической обработке акарицидами или класть на ночь в морозильник (-20°С), чтобы уменьшить количество клещей);
не рекомендуется держать дома животных. Важно знать, что «неаллергенных» животных не бывает и интенсивность аллергии не зависит от длины их шерсти. Необходима регулярная тщательная уборка помещения, так как следы слюны, шерсти и перхоти животного могут обострять течение заболевания;
следует исключить курение в доме, даже пассивное курение может провоцировать обострение заболевания;
следует избегать контактов больного с больными респираторными вирусными инфекциями;
тренировки в оптимальных условиях (температура и влажность воздуха) напротив, снижают частоту и тяжесть приступов, такая нагрузка должна присутствовать у всех больных бронхиальной астмой.