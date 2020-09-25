«Боялась, что завтра меня уже не будет». Переболевшие необычными инфекциями - о выздоровлении

Источник материала: Tut.by

Холера, малярия и брюшной тиф — страшные названия опасных инфекций, которых боятся многие путешественники, выезжающие в экзотические страны. Мы поговорили с девушками, которым не повезло заболеть ими во время поездок. Они рассказали, какими были симптомы, как и где они лечились, и появился ли у них страх путешествий.