«На выздоровление ушло 9 месяцев». Люди с болезнью Лайма - об укусе клеща, симптомах и лечении

Источник материала: Tut.by

Болезнь Лайма (Лайм-боррелиоз) — это бактериальная инфекция, которую вызывает укус клещей. Несмотря на то что это заболевание очень распространено, мало кто знает, с чем сталкиваются заболевшие люди. Мы поговорили с девушками, которым не повезло заразиться клещевым боррелиозом, и узнали, всегда ли он проявляется так, как о нем пишут, как они лечились, с какими последствиями столкнулись и не боятся ли они за свою жизнь.