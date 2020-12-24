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«На выздоровление ушло 9 месяцев». Люди с болезнью Лайма - об укусе клеща, симптомах и лечении

24.12.2020 10:35 — Новости Здоровья | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Болезнь Лайма (Лайм-боррелиоз) — это бактериальная инфекция, которую вызывает укус клещей. Несмотря на то что это заболевание очень распространено, мало кто знает, с чем сталкиваются заболевшие люди. Мы поговорили с девушками, которым не повезло заразиться клещевым боррелиозом, и узнали, всегда ли он проявляется так, как о нем пишут, как они лечились, с какими последствиями столкнулись и не боятся ли они за свою жизнь.

 
 
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  • «На выздоровление ушло 9 месяцев». Люди с болезнью Лайма - об укусе клеща, симптомах и лечении 09:50, Tut.by
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