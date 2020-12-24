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В 2021 году в Европе начнут продавать первое полностью искусственное сердце
24.12.2020 17:53 — Новости Здоровья | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Французская компания Carmat первой в истории Европы получила разрешение на продажу искусственного сердца. Продажи начнутся во втором квартале 2021 года. Об этом 23 декабря
Искусственное сердце будут использовать во время переходного этапа при пересадке сердца пациентам, у которых, например, сердечная недостаточность последней стадии. Компания ждала разрешения на протяжении 10 лет.
На фоне этого события акции Carmat
Управляющий директор компании Стефан Пиат назвал получение разрешения историческим событием. По его словам, теперь Carmat будут работать с врачами и медцентрами, а также искать пациентов, которым необходима пересадка сердца.
Разработка Carmat
Разработка искусственного сердца началась в 1993 году. Тогда идею его создания французскому промышленнику Жан-Люку Лагардье предложил хирург Ален Карпантье. Медик получил для работ несколько лабораторий и инженеров. Постепенно проект расширялся, сейчас его основным акционером является Airbus.
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Искусственное сердце будут использовать во время переходного этапа при пересадке сердца пациентам, у которых, например, сердечная недостаточность последней...
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