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В 2021 году в Европе начнут продавать первое полностью искусственное сердце

24.12.2020 17:53 — Новости Здоровья | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Французская компания Carmat первой в истории Европы получила разрешение на продажу искусственного сердца. Продажи начнутся во втором квартале 2021 года. Об этом 23 декабря написала газета Figaro.


Фото: carmatsa.com

Искусственное сердце будут использовать во время переходного этапа при пересадке сердца пациентам, у которых, например, сердечная недостаточность последней стадии. Компания ждала разрешения на протяжении 10 лет.

На фоне этого события акции Carmat выросли больше чем на 50%, это самый высокий прирост за семь лет. Капитализация компании достигла $ 496 млн.

Управляющий директор компании Стефан Пиат назвал получение разрешения историческим событием. По его словам, теперь Carmat будут работать с врачами и медцентрами, а также искать пациентов, которым необходима пересадка сердца.

Разработка Carmat предназначена для пациентов, которым медицинская терапия и устройство для помощи левых желудочков противопоказаны или недостаточны. Донорское сердце пациенту надо пересадить в течение 180 дней после того, как поставили искусственное.

Разработка искусственного сердца началась в 1993 году. Тогда идею его создания французскому промышленнику Жан-Люку Лагардье предложил хирург Ален Карпантье. Медик получил для работ несколько лабораторий и инженеров. Постепенно проект расширялся, сейчас его основным акционером является Airbus.

 
 
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Искусственное сердце будут использовать во время переходного этапа при пересадке сердца пациентам, у которых, например, сердечная недостаточность последней...
 
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