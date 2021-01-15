Шарангович стал первым за пять лет белорусом в НХЛ

Источник материала: Tut.by

Белорусский форвард Егор Шарангович провел сегодня первый в карьере матч в Национальной хоккейной лиге. Представитель нашей страны выступил в этой лиге впервые за последние 5 лет.



Фото: Reuters

Форвард «Нью-Джерси» вышел сегодня на лед в матче против «Бостона» под номером 17. К сожалению, набрать очки в дебютном матче в сильнейшей лиге мира ему не удалось. К тому же его «дьяволы» в упорной борьбе уступили по буллитам лучшей команде прошедшего регулярного чемпионата (2:3 ПБ).

В дебютном матче Шарангович, согласно данным официального сайта, сыграл 17 минут 23 секунды, четыре раза пытался бросить по воротам (две попытки дошли в створ), заблокировал один чужой выстрел, совершил четыре потери и два перехвата, выиграл 4 из 5 вбрасываний и завершил встречу с показателем полезности «+1». Кроме того, Егор оформил своеобразный хет-трик в матче, заставив хоккеистов «Бостона» удалиться три раза.

Бывший хоккеист «дьяволов» Брайс Сальвадор (провел 786 матчей в НХЛ), который нынче работает аналитиком в студии, не раз отмечал успешную игру Шаранговича, выделяя в том числе его скорость, маневренность и способность создавать моменты, пишет hockey.by.



Кадр из трансляции матча

Шарангович стал одиннадцатым белорусом в истории НХЛ. Раньше в сильнейшей лиге мира играл Александр Андриевский (1 матч), Олег Микульчик (37), Владимир Цыплаков (331), Руслан Салей (917), Константин Кольцов (144), Андрей Костицын (398), Михаил Грабовский (534), Сергей Костицын (353), Дмитрий Коробов (3), Роман Граборенко (1).

Отметим, что последний раз белорус выходил на лед в матче НХЛ в марте 2016 года. Это был Михаил Грабовский, который затем вынужден был пропустить два сезона из-за травмы, после чего завершил карьеру.