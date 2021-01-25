|
«Раньше я весила 115 килограммов, представляете?!» История девушки, которая очень сильно похудела
25.01.2021 10:17 — Новости Здоровья | Tut.by
Источник материала: Tut.by
История Катажины знакома многим девушкам. Она поправилась во время беременности (очень сильно поправилась!). Списывая все на беременность и роды, она ждала, когда килограммы уйдут сами по себе. Но этого не происходило. Со временем девушка стала замкнутой, перестала выходить из дома, потеряла уверенность в себе и стала отталкивать самых близких. Все изменилось, когда она решила, что пора что-то менять. И начала худеть. Катажина рассказала, как вместе с этим событием ее жизнь полностью изменилась. Это новый выпуск проекта «После», в котором мы рассказываем истории людей, чью жизнь какое-то событие разделило на две большие части — до и после.
Благодарим за помощь в организации съемок пространство
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я посмотрела на себя в зеркало и поняла, что я буквально лопнула от еды. Все тело было в каких-то ужасных растяжках».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)