«Раньше я весила 115 килограммов, представляете?!» История девушки, которая очень сильно похудела

Источник материала: Tut.by

История Катажины знакома многим девушкам. Она поправилась во время беременности (очень сильно поправилась!). Списывая все на беременность и роды, она ждала, когда килограммы уйдут сами по себе. Но этого не происходило. Со временем девушка стала замкнутой, перестала выходить из дома, потеряла уверенность в себе и стала отталкивать самых близких. Все изменилось, когда она решила, что пора что-то менять. И начала худеть. Катажина рассказала, как вместе с этим событием ее жизнь полностью изменилась. Это новый выпуск проекта «После», в котором мы рассказываем истории людей, чью жизнь какое-то событие разделило на две большие части — до и после.

Благодарим за помощь в организации съемок пространство MAF .