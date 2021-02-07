«Я была обычным ребенком. Пока не ослепла». История девушки, потерявшей зрение

Источник материала: Tut.by

Детство Инны было самым обычным: догонялки с друзьями, мультфильмы по выходным, гонки на велосипедах. Но всё изменилось когда в один момент, прямо на уроке литературы — она потеряла зрение. Начинать жизнь по-новому было очень сложно. Приходилось обжигаться о горячий чайник, учиться читать и писать без зрения, представлять картинки из мультфильмов в голове. Это новый выпуск проекта «После», в котором мы рассказываем истории людей, чью жизнь какое-то событие разделило на две большие части — до и после.

Благодарим за помощь в организации съемок пространство MAF .