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«Я была обычным ребенком. Пока не ослепла». История девушки, потерявшей зрение
07.02.2021 11:33 — Новости Здоровья | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Детство Инны было самым обычным: догонялки с друзьями, мультфильмы по выходным, гонки на велосипедах. Но всё изменилось когда в один момент, прямо на уроке литературы — она потеряла зрение. Начинать жизнь по-новому было очень сложно. Приходилось обжигаться о горячий чайник, учиться читать и писать без зрения, представлять картинки из мультфильмов в голове. Это новый выпуск проекта «После», в котором мы рассказываем истории людей, чью жизнь какое-то событие разделило на две большие части — до и после.
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«Я почувствовала страх. Ведь вчера я все видела в красках, а сегодня… темнота».
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