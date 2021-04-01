Велосипедисты хотели устроить заезд к началу сезона, но власти попросили личные данные участников

Источник материала: Tut.by

Минское велосипедное общество планировало устроить заезд 1 апреля к старту акции «30 дней на велосипеде», которую проводили ежегодно с 2014 года. Но в этот раз Мингорисполком попросил предоставить личные данные об участниках велозаезда «для соблюдения общественного правопорядка и действующего законодательства». Узнали, что было потом.



Велосипедисты на велокарнавале в 2016-м. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В МВО рассказывают, что 1 апреля планировали организовать заезд, приурочили его к старту своей акции «30 дней на велосипеде» (проходит с 1 по 30 апреля). Маршрут — от здания велообщества на Первомайской, 18, до парка Победы. Перекрывать дороги для этого не требовалось. В заезде было заявлено 100 участников.

29 марта за подписью заместителя председателя Мингорисполкома Артема Цурана пришел ответ на заявку: «Мингорисполком не возражает» против мероприятия «при условии соблюдения требований действующего законодательства». Еще были напоминания об ответственности. Одно — о том, что нужно выполнять рекомендации Минздрава из-за COVID, второе — об ответственности организаторов за нарушения порядка организации и проведения мероприятия.



Скан ответа предоставлен МВО

— Мы со своей стороны указывали в заявке, что готовы обеспечить правопорядок и безопасность, что не будет никакой политической символики — ни бело-красно-белых флагов, ни красно-зеленых — никаких. Мероприятие планировалось провести максимально аполитично.

В МВО получили ответ и решили провести заезд, но вечером местные власти связались с организаторами и устно выставили требования.

— 31 марта около 17 часов с нами связались представители горисполкома и попросили до 9 утра 1 апреля предоставить данные об участниках велозаезда: ФИО, номер телефона и дату рождения. Сделать это необходимо для соблюдения общественного правопорядка и действующего законодательства. Также с нами связались представители ГУВД. Они личных данных не требовали, только уточнили маршрут и предупредили, что будут присутствовать в начале и конце заезда, а может даже частично сопроводят нас.

В велообществе решили спросить через социальные сети участников заезда, готовы ли они приехать на таких условиях. Для тех, кого требования устраивали, сделали форму регистрации.

Личные данные оказались готовы передать только 15 человек из заявленных изначально 100 участников — они заполнили форму регистрации. В комментариях практически все высказывались против такого заезда. В итоге нужного количества людей просто не набралось и МВО отказалось от мероприятия.

— На открытие этой акции в 2019 году и ранее приезжало порядка 200 человек, несмотря на то, что погода всегда была не самая лучшая — то снег, то дождь. Тем не менее люди массово открывали велосезон, — говорят в МВО.

Там не отрицают, что при проведении таких мероприятий данные об участниках могут собирать.

— Например, при проведении велокарнавала «ВиваРовар» люди указывают ФИО, емейл, и даже добавляют свое фото. Но эта акция уже шесть лет проходила без сбора данных об участниках.