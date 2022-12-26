Герметизация фиссур у взрослых: показания, проведение, эффективность

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Суть герметизации фиссур заключается в запечатывании микротрещин на зубной эмали. Это эффективная стоматологическая процедура, предупреждающая развитие кариеса.

Основные показания к процедуре герметизации

Запечатывание микротрещин – это профилактическая мера. Методика хорошо отработана и абсолютно безопасна для пациента. Основное показание к проведению герметизации фиссур – здоровые зубы.

Стоматологи могут рекомендовать процедуру в следующих случаях:

· ослабленная эмаль молочных зубов, легко подвергаемая агрессивному воздействию;

ослабленная эмаль молочных зубов, легко подвергаемая агрессивному воздействию; · отсутствие кариозных полостей;

отсутствие кариозных полостей; · профилактика кариеса перед установкой брекет-систем;

профилактика кариеса перед установкой брекет-систем; · глубокие фиссуры (естественные микротрещины);

глубокие фиссуры (естественные микротрещины); · недостаточная гигиена полости рта, в том числе из-за сложностей при чистке зубов.

Микротрещины на эмали зубов плохо поддаются чистке зубной щеткой, поэтому именно герметизация фиссур поможет предупредить кариес. В ходе процедуры стоматолог заполняет естественные щели на эмали специальным герметиком. Полимер обеспечивает герметизацию микротрещин, препятствуя скоплению остатков пищи и сводя к минимуму вероятность развития кариозной полости.

Применяемые методы, достигаемый результат

Различают два основных вида процедуры – инвазивная и неинвазивная герметизация. Методика первого типа рекомендована при работе с узкими и глубокими микротрещинами, стенки и дно которых очень плохо просматриваются (либо вообще не видны полностью). В таких условиях стоматолог не может точно оценить состояние фиссур и понять, есть ли там кариес. К тому же есть риск того, что в слишком глубоких трещинах после заполнения герметиком могут образоваться пустоты, что создаст условия для развития кариеса.

Процедура проходит в несколько этапов:

Тщательная чистка зубов от остатков пищи и любых загрязнений. Вскрытие щелей (аккуратное воздействие, позволяющее слегка расширить микротрещины). Герметизация (проводится только в случае, если после вскрытия не обнаружено кариеса).

Неинвазивная герметизация выполняется тогда, когда фиссуры хорошо и полностью просматриваются, что позволяет стоматологу объективно оценить их состояние и определить отсутствие кариеса. Дальше врач очищает зубы от налета и остатков пищи, обрабатывает поверхность микротрещин (используются специальные составы), наносит на щели герметик и засвечивает материал полимеризационной лампой.

Эффект

Процедура создает эффективный барьер для появления и распространения бактерий, препятствует развитию кариеса, продлевает срок службы установленных пломб, укрепляет зубную эмаль (за счет включения в состав герметизирующих препаратов фтора).