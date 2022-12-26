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Герметизация фиссур у взрослых: показания, проведение, эффективность
26.12.2022 14:19 — Новости Здоровья | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
Суть герметизации фиссур заключается в запечатывании микротрещин на зубной эмали. Это эффективная стоматологическая процедура, предупреждающая развитие кариеса.
Основные показания к процедуре герметизации
Запечатывание микротрещин – это профилактическая мера. Методика хорошо отработана и абсолютно безопасна для пациента. Основное показание к проведению герметизации фиссур – здоровые зубы.
Стоматологи могут рекомендовать процедуру в следующих случаях:
Микротрещины на эмали зубов плохо поддаются чистке зубной щеткой, поэтому именно герметизация фиссур поможет предупредить кариес. В ходе процедуры стоматолог заполняет естественные щели на эмали специальным герметиком. Полимер обеспечивает герметизацию микротрещин, препятствуя скоплению остатков пищи и сводя к минимуму вероятность развития кариозной полости.
Применяемые методы, достигаемый результат
Различают два основных вида процедуры – инвазивная и неинвазивная герметизация. Методика первого типа рекомендована при работе с узкими и глубокими микротрещинами, стенки и дно которых очень плохо просматриваются (либо вообще не видны полностью). В таких условиях стоматолог не может точно оценить состояние фиссур и понять, есть ли там кариес. К тому же есть риск того, что в слишком глубоких трещинах после заполнения герметиком могут образоваться пустоты, что создаст условия для развития кариеса.
Процедура проходит в несколько этапов:
Неинвазивная герметизация выполняется тогда, когда фиссуры хорошо и полностью просматриваются, что позволяет стоматологу объективно оценить их состояние и определить отсутствие кариеса. Дальше врач очищает зубы от налета и остатков пищи, обрабатывает поверхность микротрещин (используются специальные составы), наносит на щели герметик и засвечивает материал полимеризационной лампой.
Эффект
Процедура создает эффективный барьер для появления и распространения бактерий, препятствует развитию кариеса, продлевает срок службы установленных пломб, укрепляет зубную эмаль (за счет включения в состав герметизирующих препаратов фтора).
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