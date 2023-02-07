Преимущества лазерной эпиляции для деликатных зон

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Если вас интересует этот вопрос, то наверняка вы устали бороться с нежелательной растительностью на теле. Постоянное бритьё — стресс для кожи, оно провоцирует появление раздражения и вросших волос. Другие методы, такие как восковая депиляция и шугаринг, тоже не дают желаемого эффекта. Особенно больно делать эти процедуры на деликатных зонах, таких как подмышки или бикини. А что скажете насчет лазерной эпиляции? Это самый эффективный метод избавления от нежелательной растительности, среди всех известных на сегодняшний день. Сориентироваться по ценам на лазерную эпиляцию деликатных зон вы можете на странице https://atlet-gomel.by/kosmeticeskii-kabinet/udalenie-volos/lazernaya-epilyaciya-podmysek. Мы подготовили краткий обзор преимуществ такого метода удаления волос, чтобы вам еще проще было решиться.

Как работает лазер?

Начнем с того, что процедура полностью безопасна. Лазер не вызывает ожогов кожи, так как он воздействует исключительно на пигмент меланин, содержащийся в волосяных луковицах. Мы советуем записываться на удаление волос диодным лазером Ultimate. Аппарат воздействует на все типы волос, кроме бесцветных, при этом у него гибкие настройки для самых нежных участков. Пигмент поглощает тепловое излучение лазера, нагревается и разрушается, повреждая при этом саму луковицу. Когда волос лишится питания, он выпадет и не вырастет на этом месте заново.

Волосы удаляются навсегда?

Здесь нужно вдаваться в детали, чтобы объяснить механику лазерного удаления волос. У луковиц есть три стадии: активная, переходная и пассивная. Так как лазер воздействует на пигмент меланин, он захватывает только волоски, находящиеся в активной стадии роста. Именно поэтому за одну процедуру невозможно полностью удалить волосы на обрабатываемой зоне. Чтобы достичь желаемого эффекта, понадобится пройти полный курс. Точное количество процедур определяет мастер, отталкиваясь от волосяного покрова на теле конкретного пациента. Диапазон варьируется в пределах 5-10 сеансов.

Будет ли больно?

Это главный вопрос, который интересует девушек, записывающихся на лазерную эпиляцию. Болевой порог у всех разный, поэтому дать однозначный ответ довольно сложно. Если обобщить информацию, то вы можете ощущать легкое жжение, покалывание, тепло. По отзывам пациенток, этот дискомфорт вполне можно вытерпеть и применение анестетика необязательно (хотя это возможно).