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Технические средства реабилитации для взрослых: особенности
18.09.2023 12:19 — Новости Здоровья | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
Люди с ограниченными возможностями в плане здоровья для нормальной реабилитации и адаптации нуждаются в применении специальных технических средств реабилитации. Последние компенсируют утраченные функции и повышают комфорт жизнедеятельности в целом. Заказать технические средства реабилитации в Беларуси можно в специализированном магазине, доступны онлайн и офлайн варианты. Главное делать ставку на качество и ориентироваться на рекомендации врача.
Назначение технических средств
Вспомогательные средства реабилитации компенсируют утраченные человеком функции и повышают комфорт жизнедеятельности. Они представляют собой устройства специального назначения, разработанные для людей с ограниченными возможностями. Есть две крупные категории – для детей и для взрослых.
Ассортимент
Средства реабилитации делятся на ряд крупных категорий:
Также к техническим средствам реабилитации взрослых относят кресла-коляски, специальные скутеры, хэндбайки, роляторы, пандусы, весы, пр. Производители постоянно совершенствуют текущие решения, дополняют их новыми инновационными разработками.
Где заказать?
Главные требования к средствам реабилитации – продуманный функционал, высокое качество и удобство в использовании. Большой выбор моделей представлен на сайте med-ob.by. Поставки осуществляются по территории РБ, на всю продукцию предоставляется гарантия. Профессиональные консультанты готовы помочь в выборе.
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