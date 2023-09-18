Технические средства реабилитации для взрослых: особенности

Источник материала: ИноСМИ

Люди с ограниченными возможностями в плане здоровья для нормальной реабилитации и адаптации нуждаются в применении специальных технических средств реабилитации. Последние компенсируют утраченные функции и повышают комфорт жизнедеятельности в целом. Заказать технические средства реабилитации в Беларуси можно в специализированном магазине, доступны онлайн и офлайн варианты. Главное делать ставку на качество и ориентироваться на рекомендации врача.

Назначение технических средств

Вспомогательные средства реабилитации компенсируют утраченные человеком функции и повышают комфорт жизнедеятельности. Они представляют собой устройства специального назначения, разработанные для людей с ограниченными возможностями. Есть две крупные категории – для детей и для взрослых.

Ассортимент

Средства реабилитации делятся на ряд крупных категорий:

· Для самообслуживания – позволяют пожилому человеку либо инвалиду справляться с повседневными задачами без посторонней помощи. Группа включает средства повышения мобильности – костыли, трости, ходунки, ортезы, вертикализаторы, пр. Предназначены для самообслуживания устройства для захвата предметов, одевания, туалета и ванной.

Для самообслуживания – позволяют пожилому человеку либо инвалиду справляться с повседневными задачами без посторонней помощи. Группа включает средства повышения мобильности – костыли, трости, ходунки, ортезы, вертикализаторы, пр. Предназначены для самообслуживания устройства для захвата предметов, одевания, туалета и ванной. · Для ухода. Это специальные подушки, противопролежневые матрасы, функциональные кровати с гибкими настройками, оснащенные санитарным оборудованием кресла, приемники для мочи и кала, пр.

Для ухода. Это специальные подушки, противопролежневые матрасы, функциональные кровати с гибкими настройками, оснащенные санитарным оборудованием кресла, приемники для мочи и кала, пр. · Для ориентирования в пространстве и коммуникации. Устройства незаменимы при нарушениях слуховой, зрительной функции.

Для ориентирования в пространстве и коммуникации. Устройства незаменимы при нарушениях слуховой, зрительной функции. · Образовательные и учебные. Устройства для воспроизведения, специальные планшеты, ПК, телевизоры с телетекстами, пр.

Образовательные и учебные. Устройства для воспроизведения, специальные планшеты, ПК, телевизоры с телетекстами, пр. · Массажеры, тренажеры, спортивное оборудование. Помогают в реабилитации и восстановлении.

Массажеры, тренажеры, спортивное оборудование. Помогают в реабилитации и восстановлении. · Протезные изделия. Восстанавливают функции утраченных конечностей и органов.

Также к техническим средствам реабилитации взрослых относят кресла-коляски, специальные скутеры, хэндбайки, роляторы, пандусы, весы, пр. Производители постоянно совершенствуют текущие решения, дополняют их новыми инновационными разработками.

Где заказать?

Главные требования к средствам реабилитации – продуманный функционал, высокое качество и удобство в использовании. Большой выбор моделей представлен на сайте med-ob.by. Поставки осуществляются по территории РБ, на всю продукцию предоставляется гарантия. Профессиональные консультанты готовы помочь в выборе.