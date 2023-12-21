Профилактика появления бородавок. Лечение

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У детей и взрослых одной из часто встречающихся проблем кожи являются бородавки, которые представляют собой небольшие образования на поверхности кожи, обычно неопасные, но могут быть признаком нехороших заболеваний. Поэтому необходимо своевременно обратиться за консультацией к дерматолог , который проведет обследование и при необходимости назначит удаление бородавок с помощью лазерной технологии

Общая информация

Образования часто возникают на коленях, локтях, пальцах, а также могут образоваться на лице и волосистой части головы. Они могут иметь различные формы и размеры.

Бородавки обычно сохраняют свой внешний вид на протяжении длительного промежутка времени, но иногда они могут исчезать без лечения, а затем снова появляться.

Травмирование во время бритья, носки одежды или расчесывания вызывают неприятные ощущения и эстетический дискомфорт,

Это увеличивает риск воспаления и кровотечения. Поэтому необходимо обратиться к дерматологу для определения типа заболевания.

Причины появления

Бородавки на различных частях тела возникают из-за микротравмирования кожи и воздействия вирусной инфекции на организм. Это заболевание вызвано одним из типов вируса папилломы и передается контактным путем.

Вирус проникает через микроскопические ранки или трещины на коже, вызывая избыточный рост кожной ткани. Другим фактором, способствующим появлению бородавок, является нарушение иммунной системы, которое может быть вызвано недостаточным питанием, сахарным диабетом или длительным применением иммунодепрессантов.

Профилактика появления

Поскольку невозможно полностью избежать контакта с вирусом папилломы в течение жизни, для предотвращения появления новообразований нужно принимать меры, направленные на укрепление иммунитета и поддержание чистоты и здоровья кожи. Поэтому важно соблюдать следующие рекомендации:

· регулярно мыть руки с мылом после возвращения домой;

регулярно мыть руки с мылом после возвращения домой; · тщательно мыть ноги после посещения пляжа, бани или бассейна;

тщательно мыть ноги после посещения пляжа, бани или бассейна; · поддерживать сбалансированное питание и нормальный сон;

поддерживать сбалансированное питание и нормальный сон; · избегать близких контактов с людьми, у которых есть бородавки;

избегать близких контактов с людьми, у которых есть бородавки; · использовать ортопедические стельки и обувь из натуральных материалов.

Лечение

Если бородавка начинает беспокоить, кровоточить, расти или вызывать боль, не следует заниматься самолечением, так как это может привести к распространению инфекции на здоровые участки кожи. В этом случае необходимо обратиться к дерматологу. Он сделает все необходимые важные обследования и приведет рекомендации по лечению и удалению бородавок с минимальным риском их последующего появления. Комплексное обследование включает в себя осмотр и сдачу анализов для определения штамма папиллома вируса и его активности. На основе полученных результатов врач выбирает метод лечения.