В Беларуси разрешили доставку БАДов

Источник материала: ИноСМИ

Еще недавно биологически активные добавки (БАДы) в Беларуси можно было приобрести только в аптеке, но с 11 июля порядок упрощен. Как следует из постановления правительства №489 от 10 июля 2024 года, изменились правила оборота и места реализации БАДов.

Теперь в Беларуси различают два вида биологически активных добавок:

Биологически активные добавки к пище для поддержания физиологических возможностей организма. Эти препараты содержат биологически активные вещества, витамины, микроэлементы, минеральные вещества, аминокислоты, живые микроорганизмы и их метаболиты. Биологически активные добавки для обогащения рациона человека. Они включают дополнительные источники белков, жиров, углеводов и пищевых волокон.

Если раньше за такими добавками нужно было идти в аптеку, то теперь их можно приобрести в обычных продуктовых магазинах. Однако, продавец должен соблюдать ряд условий:

· Продукция должна соответствовать требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, международным договорам Республики Беларусь, а также техническим регламентам Таможенного союза и Евразийского экономического союза.

Продукция должна соответствовать требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, международным договорам Республики Беларусь, а также техническим регламентам Таможенного союза и Евразийского экономического союза. · Каждая партия БАДов должна проходить государственную регистрацию для подтверждения качества и безопасности.

Каждая партия БАДов должна проходить государственную регистрацию для подтверждения качества и безопасности. · Реализовывать БАДы можно только в специально отведенных для этого отделах или секциях магазинов.

Кроме того, правительство сняло запрет на продажу биодобавок через интернет. Однако дистанционная торговля разрешена только продавцам, имеющим торговый объект или складское помещение, чтобы обеспечить правильное хранение биодобавок и контроль за сроками годности. Важно помнить, что главная цель при работе с такой продукцией – не навредить человеку.

История БАДов началась более ста лет назад, в 1920 году, когда американский химик Карл Ренборг разработал первую в мире люцерновую добавку, включающую водяной перец, люцерну и петрушку. Пик популярности БАДов пришелся на 70-е годы XX века, когда они получили широкое признание и начали активно применяться по всему миру.

Важно помнить, что перед применением БАДов лучше проконсультироваться с врачом. Биологически активные добавки не являются лекарствами и не лечат заболевания, их главное предназначение – поддержание здоровья человека.

Для удобства покупателей, в Беларуси появилась возможность заказать доставку БАДов через интернет-аптеку iskamed.by. Это позволит приобрести нужные добавки, не выходя из дома, с соблюдением всех необходимых условий хранения и контроля за качеством продукции.