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В Беларуси разрешили доставку БАДов
01.08.2024 11:02 — Новости Здоровья | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
Еще недавно биологически активные добавки (БАДы) в Беларуси можно было приобрести только в аптеке, но с 11 июля порядок упрощен. Как следует из постановления правительства №489 от 10 июля 2024 года, изменились правила оборота и места реализации БАДов.
Теперь в Беларуси различают два вида биологически активных добавок:
Если раньше за такими добавками нужно было идти в аптеку, то теперь их можно приобрести в обычных продуктовых магазинах. Однако, продавец должен соблюдать ряд условий:
Кроме того, правительство сняло запрет на продажу биодобавок через интернет. Однако дистанционная торговля разрешена только продавцам, имеющим торговый объект или складское помещение, чтобы обеспечить правильное хранение биодобавок и контроль за сроками годности. Важно помнить, что главная цель при работе с такой продукцией – не навредить человеку.
История БАДов началась более ста лет назад, в 1920 году, когда американский химик Карл Ренборг разработал первую в мире люцерновую добавку, включающую водяной перец, люцерну и петрушку. Пик популярности БАДов пришелся на 70-е годы XX века, когда они получили широкое признание и начали активно применяться по всему миру.
Важно помнить, что перед применением БАДов лучше проконсультироваться с врачом. Биологически активные добавки не являются лекарствами и не лечат заболевания, их главное предназначение – поддержание здоровья человека.
Для удобства покупателей, в Беларуси появилась возможность заказать доставку БАДов через интернет-аптеку iskamed.by. Это позволит приобрести нужные добавки, не выходя из дома, с соблюдением всех необходимых условий хранения и контроля за качеством продукции.
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