Главная → Новости → Новости Здоровья Виды зубных коронок: металлокерамика, цирконий, керамика – что лучше? ИноСМИ 21.10.2024 09:53 — Новости Здоровья Размер текста: A A A Источник материала: ИноСМИ Зубные коронки — это важная часть современной стоматологии, позволяющая восстановить разрушенные зубы и вернуть их функциональность и эстетический вид. Однако выбор коронки — это не только вопрос восстановления, но и эстетики. Существует несколько видов коронок, отличающихся по материалам и характеристикам. В этой статье мы рассмотрим три популярных варианта — металлокерамику, цирконий и керамику, чтобы помочь вам сделать правильный выбор. Металлокерамические коронки Металлокерамические коронки представляют собой комбинацию металлического каркаса и керамического покрытия. Основа из металла обеспечивает коронке прочность, а керамическое покрытие делает ее похожей на натуральный зуб. Преимущества: · Высокая прочность, что делает металлокерамические коронки идеальными для установки на жевательные зубы, которые подвергаются большим нагрузкам.

Высокая прочность, что делает металлокерамические коронки идеальными для установки на жевательные зубы, которые подвергаются большим нагрузкам. · Срок службы таких коронок обычно составляет 10–15 лет при правильном уходе.

Срок службы таких коронок обычно составляет 10–15 лет при правильном уходе. · Они являются более доступным вариантом по сравнению с цирконием и керамикой. Недостатки: · Менее естественный вид по сравнению с керамическими и циркониевыми коронками. Металлическая основа может просвечивать, особенно в области десен.

Менее естественный вид по сравнению с керамическими и циркониевыми коронками. Металлическая основа может просвечивать, особенно в области десен. · Возможна аллергическая реакция на металл у некоторых пациентов.

Возможна аллергическая реакция на металл у некоторых пациентов. · Со временем десна может немного потемнеть из-за металла, что ухудшает эстетику. Циркониевые коронки Циркониевые коронки производятся из диоксида циркония, который отличается высокой прочностью и биосовместимостью. Этот материал становится все более популярным благодаря своим характеристикам. Преимущества: · Цирконий прочен и долговечен, по своим свойствам он близок к металлокерамике, но при этом выглядит гораздо естественнее.

Цирконий прочен и долговечен, по своим свойствам он близок к металлокерамике, но при этом выглядит гораздо естественнее. · Материал гипоаллергенен и не вызывает реакций, что делает его идеальным для пациентов с аллергией на металл.

Материал гипоаллергенен и не вызывает реакций, что делает его идеальным для пациентов с аллергией на металл. · Циркониевые коронки подходят как для жевательных, так и для передних зубов, так как обеспечивают баланс между прочностью и эстетикой. Недостатки: · Более высокая стоимость по сравнению с металлокерамическими коронками.

Более высокая стоимость по сравнению с металлокерамическими коронками. · В некоторых случаях цирконий может быть менее прозрачным, чем керамика, что делает его менее подходящим для передних зубов, если важна идеальная эстетика. Керамические коронки Керамические коронки состоят из чистой керамики без использования металла, что делает их наиболее эстетичным вариантом, особенно для передних зубов. Преимущества: · Идеальная эстетика. Керамика имитирует натуральные зубы по цвету, прозрачности и блеску, поэтому такие коронки практически неотличимы от настоящих зубов.

Идеальная эстетика. Керамика имитирует натуральные зубы по цвету, прозрачности и блеску, поэтому такие коронки практически неотличимы от настоящих зубов. · Гипоаллергенность — отсутствие металла делает керамические коронки безопасными для пациентов с аллергией.

Гипоаллергенность — отсутствие металла делает керамические коронки безопасными для пациентов с аллергией. · Керамика не меняет цвет со временем, что сохраняет естественный вид зубов на протяжении многих лет. Недостатки: · Керамические коронки менее прочны по сравнению с металлокерамикой и цирконием, поэтому они могут быть не самым лучшим выбором для жевательных зубов.

Керамические коронки менее прочны по сравнению с металлокерамикой и цирконием, поэтому они могут быть не самым лучшим выбором для жевательных зубов. · Стоимость керамической коронки на зуб выше, чем у металлокерамики, особенно для передних зубов, где важна максимальная эстетика. Сравнение металлокерамики, циркония и керамики Прочность и долговечность. Металлокерамика и цирконий обладают схожей прочностью и подходят для жевательных зубов, которые испытывают большие нагрузки. Керамика, в свою очередь, менее прочная, но подходит для передних зубов благодаря своей эстетике. Эстетика. Керамика занимает первое место по внешнему виду, так как максимально точно имитирует натуральные зубы. Цирконий также выглядит хорошо, но может немного уступать керамике по прозрачности. Металлокерамика проигрывает в эстетике, так как металлический каркас может просвечивать, особенно в зоне десен. Цена. Металлокерамика — самый бюджетный вариант. Циркониевые коронки стоят дороже, но их цена оправдана прочностью и внешним видом. Стоимость керамических коронок, как правило, находится между металлокерамикой и цирконием, хотя для передних зубов она может быть выше из-за особых требований к эстетике. Как выбрать подходящую коронку При выборе коронки нужно учитывать, на какой зуб она будет установлена. Для жевательных зубов лучше всего подходят прочные материалы, такие как металлокерамика или цирконий, тогда как для передних зубов эстетика важнее, поэтому предпочтительнее использовать керамические или циркониевые коронки. Важную роль играет и состояние ваших зубов, склонность к аллергии и, конечно, бюджет. Заключение Выбор зубной коронки зависит от множества факторов: от прочности и долговечности до эстетики и гипоаллергенности. Металлокерамические коронки лучше всего подходят для тех, кому нужна долговечность и бюджетный вариант. Цирконий — это баланс между эстетикой и прочностью, а керамика — идеальный выбор для тех, кто хочет максимально естественный вид зубов, особенно на передних зубах. Обратитесь к стоматологу, чтобы получить рекомендации, подходящие именно вам. Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ) Как долго служат металлокерамические коронки? При правильном уходе они могут прослужить до 15 лет. Можно ли установить керамические коронки на жевательные зубы? Можно, но нужно учитывать, что они менее прочны, чем циркониевые или металлокерамические коронки. Какой тип коронки лучше для аллергиков? Цирконий и керамика — это гипоаллергенные материалы, которые отлично подходят для пациентов с аллергией на металл. 0