Противозачаточные контрацептивы. Побочные действия

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Противозачаточные таблетки стали популярными в 1960 году, когда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило первую противозачаточную таблетку под названием Enovid.

Противозачаточные таблетки — это современный и эффективный метод предотвращения нежелательной беременности. Эффективность контрацептивного действия зависит от таких факторов, как тип препарата, правильность его использования и индивидуальные особенности организма.

Поэтому выбор метода контрацепции должен осуществляться только после консультации с врачом-гинекологом.

Типы противозачаточных контрацептивов:

· Комбинированные оральные контрацептивы (КОК). Они делятся на монофазные, двухфазные и трёхфазные и состоят из эстрогена и прогестерона.

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК). Они делятся на монофазные, двухфазные и трёхфазные и состоят из эстрогена и прогестерона. · Гормональное вагинальное кольцо.

Гормональное вагинальное кольцо. · Гормональный пластырь.

Гормональный пластырь. · Гормональный имплантат.

Гормональный имплантат. · Мини-пили содержат только прогестерон.

Во время применения контрацептивов происходят следующие изменения:

· Подавление естественного процесса овуляции благодаря высокому уровню эстрогена и прогестина.

Подавление естественного процесса овуляции благодаря высокому уровню эстрогена и прогестина. · Изменение цервикальной слизи, делающее её густой и липкой, что затрудняет проникновение сперматозоидов.

Изменение цервикальной слизи, делающее её густой и липкой, что затрудняет проникновение сперматозоидов. · Лёгкие и короткие периоды кровотечения, ослабление менструальных спазмов и предменструальных симптомов у некоторых женщин.

Лёгкие и короткие периоды кровотечения, ослабление менструальных спазмов и предменструальных симптомов у некоторых женщин. · Снижение риска развития рака эндометрия и яичников.

Снижение риска развития рака эндометрия и яичников. · Нормализация менструального цикла после прекращения применения гормональных контрацептивов.

Оральные контрацептивы являются одной из наиболее распространённых форм гормональной контрацепции, и около 12 миллионов американских женщин используют их для предотвращения нежелательной беременности.

Эти средства имеют ряд противопоказаний и побочных эффектов, в том числе абсолютных.

Частые побочные действий при приёме противозачаточных

· тошнота,

тошнота, · жидкий стул,

жидкий стул, · боль в животе,

боль в животе, · кровянистые мажущие выделения между месячными,

кровянистые мажущие выделения между месячными, · нагрубание или отёк груди,

нагрубание или отёк груди, · перепады настроения,

перепады настроения, · дискомфорт при использовании контактных линз,

дискомфорт при использовании контактных линз, акне, сыпь, жирный блеск на коже,

· снижение либидо,

снижение либидо, · сухость влагалища.

Применение гормональных контрацептивов может привести к изменениям в гормональном балансе, что влияет на массу тела. В состав этих препаратов часто входят такие гормоны, как эстрогены и прогестерон, которые играют важную роль в регулировании обмена веществ и распределении жировых отложений в организме.

Чтобы предотвратить побочные эффекты при использовании противозачаточных таблеток, рекомендуется: