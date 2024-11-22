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Противозачаточные контрацептивы. Побочные действия

22.11.2024 14:32 — Новости Здоровья | ИноСМИ  
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Источник материала: ИноСМИ


Противозачаточные таблетки стали популярными в 1960 году, когда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило первую противозачаточную таблетку под названием Enovid.

Противозачаточные таблетки — это современный и эффективный метод предотвращения нежелательной беременности. Эффективность контрацептивного действия зависит от таких факторов, как тип препарата, правильность его использования и индивидуальные особенности организма.

Поэтому выбор метода контрацепции должен осуществляться только после консультации с врачом-гинекологом.

Типы противозачаточных контрацептивов:

  • · Комбинированные оральные контрацептивы (КОК). Они делятся на монофазные, двухфазные и трёхфазные и состоят из эстрогена и прогестерона.
  • · Гормональное вагинальное кольцо.
  • · Гормональный пластырь.
  • · Гормональный имплантат.
  • · Мини-пили содержат только прогестерон.

Во время применения контрацептивов происходят следующие изменения:

  • · Подавление естественного процесса овуляции благодаря высокому уровню эстрогена и прогестина.
  • · Изменение цервикальной слизи, делающее её густой и липкой, что затрудняет проникновение сперматозоидов.
  • · Лёгкие и короткие периоды кровотечения, ослабление менструальных спазмов и предменструальных симптомов у некоторых женщин.
  • · Снижение риска развития рака эндометрия и яичников.
  • · Нормализация менструального цикла после прекращения применения гормональных контрацептивов.

Оральные контрацептивы являются одной из наиболее распространённых форм гормональной контрацепции, и около 12 миллионов американских женщин используют их для предотвращения нежелательной беременности.

Эти средства имеют ряд противопоказаний и побочных эффектов, в том числе абсолютных.

Частые побочные действий при приёме противозачаточных

  • · тошнота,
  • · жидкий стул,
  • · боль в животе,
  • · кровянистые мажущие выделения между месячными,
  • · нагрубание или отёк груди,
  • · перепады настроения,
  • · дискомфорт при использовании контактных линз,
  •  акне, сыпь, жирный блеск на коже,
  • · снижение либидо,
  • · сухость влагалища.

Применение гормональных контрацептивов может привести к изменениям в гормональном балансе, что влияет на массу тела. В состав этих препаратов часто входят такие гормоны, как эстрогены и прогестерон, которые играют важную роль в регулировании обмена веществ и распределении жировых отложений в организме.

Чтобы предотвратить побочные эффекты при использовании противозачаточных таблеток, рекомендуется:

  1. регулярно проходить обследования на коагулограмму, общий анализ крови, уровень гомоцистеина и холестерина (в первые шесть месяцев — каждые три месяца, затем — один раз в год);
  2. повторно посетить гинеколога через три месяца после начала приёма гормональных контрацептивов;
  3. регулярно наблюдаться у гинеколога (не реже одного раза в полгода);
  4. информировать лечащего врача о приёме гормональных контрацептивов при назначении других лекарственных препаратов;
  5. употреблять достаточное количество жидкости.

 
 
 
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