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Противозачаточные контрацептивы. Побочные действия
22.11.2024 14:32 — Новости Здоровья | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
Противозачаточные таблетки стали популярными в 1960 году, когда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило первую противозачаточную таблетку под названием Enovid.
Противозачаточные таблетки — это современный и эффективный метод предотвращения нежелательной беременности. Эффективность контрацептивного действия зависит от таких факторов, как тип препарата, правильность его использования и индивидуальные особенности организма.
Поэтому выбор метода контрацепции должен осуществляться только после консультации с врачом-гинекологом.
Типы противозачаточных контрацептивов:
Во время применения контрацептивов происходят следующие изменения:
Оральные контрацептивы являются одной из наиболее распространённых форм гормональной контрацепции, и около 12 миллионов американских женщин используют их для предотвращения нежелательной беременности.
Эти средства имеют ряд противопоказаний и побочных эффектов, в том числе абсолютных.
Частые побочные действий при приёме противозачаточных
Применение гормональных контрацептивов может привести к изменениям в гормональном балансе, что влияет на массу тела. В состав этих препаратов часто входят такие гормоны, как эстрогены и прогестерон, которые играют важную роль в регулировании обмена веществ и распределении жировых отложений в организме.
Чтобы предотвратить побочные эффекты при использовании противозачаточных таблеток, рекомендуется:
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