Популярный сайт для взрослых опубликовал ежегодную статистику. Что смотрели белорусы

Источник материала: IT.Tut.by

Один из самых популярных ресурсов для взрослых подвел итоги 2019 года, опубликовав статистику по странам, самым популярным запросам, трендам, гендерам и категориям посетителей. 42.TUT.BY изучил этот весьма обширный документ и рассказывает, что смотрели белорусы и наши соседи.



Фото: Charles PH / Unsplash

В среднем сайт посещало 115 миллионов в сутки — за весь год набралось около 42 миллиарда визитов. Сами пользователи загрузили 6,83 миллиона роликов. Отмечается, что если бы мы начали смотреть новые ролики 2019-го в 1850 году, то не закончили бы до сих пор.

Самый популярный запрос 2019 года — это любительское порно. На втором месте — инопланетяне: это связано с шуточным штурмом «Зоны 51», засекреченной базы военных США. Но все закончилось не штурмом, а фестивалем в Неваде, лишь некоторые дошли до самых ворот «Зоны 51».

На третьем месте — POV: видео, снятое с такого ракурса, будто зритель является участником. На четвертом — косплеерша Белль Дельфин, которая создала аккаунт на данном порносайте, но выложила туда вполне невинные ролики. Она также известна тем, что продает воду из своей ванны. На пятом месте оказался косплей.

Что же касается популярных категорий, то на первом месте оказалось видео с японскими актерами и актрисами. Кстати, на пятом месте — «корейское» порно, на шестом — азиатское.

Беларусь не вошла в топ-20 стран, жители которых чаще заходят на сайт. Что же касается наших соседей, то Польша на 14 месте, Украина на 16-м, Россия на 18-м.

В 2019-м средняя продолжительность визита увеличилась на 15 секунд до 10 минут 28 секунд. Женщины обычно остаются на 23 секунды дольше, чем мужчины, а посетители в возрасте 18−24 лет, как правило, покидают сайт на 64 секунды быстрее. Визитеры старше 55 лет тратят на две минуты больше, чем «средний» посетитель.

Белорусы не попали ни в список самых «продолжительных», ни самых «быстрых» визитеров. Есть лишь статистика по Польше — в среднем 10 минут 3 секунды, Украина — 9 минут 56 секунд, Россия — 8 минут 35 секунд.

Но есть статистика по популярным категориям в разных странах. В Беларуси, как и в России и Украине, наибольшей популярностью пользуется хентай. Эта же категория была на первом месте и в 2018-м.





Мы также оказались в числе стран, где доля посетителей женского пола выше среднего показателя в мире (который, кстати, равен 32% от общего числа). В этом мы на одном уровне с Литвой, Латвией, Казахстаном, Монголией, Гренландией и другими.

Причем, судя по статистике к 8 марта 2019-го, белоруски тоже смотрят «хентай» чаще других категорий.





Средний возраст посетителя — 36 лет. 76,6% смотрят видео с телефона.