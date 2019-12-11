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Появилось приложение для отслеживания «сталкеров» в Instagram. Почему не стоит им пользоваться
12.12.2019 12:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В русскоязычных СМИ появилась информация о приложении Stalkci, которое якобы помогает отследить гостей вашей страницы в Instagram. Однако этого приложения нет ни в App Store, ни в Play Market, и оно собирает слишком много конфиденциальной информации.
Как пишет Telegram-канал Mash, «турецкий сайтец (и приложение) Stalkci позволяет видеть ваших гостей. Ну, якобы позволяет. На самом деле схема очень простая — при регистрации вы вводите логин и пароль от любимой странички, страничка улетает в руки жуликов». Также добавляется, что взломщики меняют почту и номер телефона, к которому прикреплен профиль.
Как справедливо
«Никто не даст ответ на вопрос, кто смотрел ваш профиль в Instagram. Никто, кроме самого Instagram, который в настоящее время не передает эту информацию своим пользователям из-за его политики», — подчеркивает автор.
На Reddit есть
«Такое случилось с парой моих друзей. В какой-то момент вы, ребята, могли установить / войти в приложение, которое позволяет вам видеть, кто отписался от вас / увидел ваш профиль. Приложение запросило доступ к публикациям, и вы по незнанию разрешили это, —
Мы напоминаем, что не стоит оставлять свой пароль на сторонних сайтах.
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На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В русскоязычных СМИ появилась информация о приложении Stalkci, которое якобы помогает отследить гостей вашей страницы в Instagram. Однако этого приложения нет ни в App...
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