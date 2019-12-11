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На единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» начался пожар
12.12.2019 11:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» под Мурманском произошел пожар, пострадал минимум один человек, не удается установить связь с тремя. Об этом
По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе. Информацию о возгорании также
Позже стало известно, что количество пострадавших на «Адмирале Кузнецове» выросло до шести человек, из которых один находится в тяжелом состоянии,
Крейсер «Адмирал Кузнецов» был заложен на Черноморском судостроительном заводе в 1982 году. Он может нести более 50 летательных аппаратов, в состав его вооружения входят крылатые противокорабельные ракеты «Гранит», зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы «Клинок» и «Каштан», а также система противолодочной обороны. В феврале «Адмирал Кузнецов» вернулся в Североморск из похода в Средиземное море. Во время похода он впервые в истории ВМФ применил палубные истребители Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. Как пишет Интерфакс, во время похода крейсер потерял два палубных истребителя, аварии произошли при заходе на посадку.
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На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» под Мурманском произошел пожар, пострадал минимум один человек, не удается установить связь с тремя. Об этом пишет...
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