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Nokia представила свой самый недорогой смартфон. Угадайте, сколько он стоит

12.12.2019 14:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Компания HMD Global представила свой самый бюджетный смартфон под брендом Nokia под названием С1. Об этом пишет FoneArena.

Nokia представила свой самый недорогой смартфон. Угадайте, сколько он стоит

Устройство оснащается экраном на 5,45 дюйма (960 на 480 точек), 4-ядерным процессором с частотой в 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения через карты microSD, а также аккумулятором объемом в 2500 мАч. Основная и фронтальная камеры — 5-мегапиксельные.

Операционная система — Android 9.0 (Pie) Go Edition. Это значит, что на смартфоне установлена специальная «облегченная» версия ОС, для которой существует ряд менее требовательных к системе приложений.

Nokia C1 получится купить в корпусах черного и красного цвета. Цена — 59 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Nokia:

 
 
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Компания HMD Global представила свой самый бюджетный смартфон под брендом Nokia под названием С1. Об этом пишет FoneArena.
 
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