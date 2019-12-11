Nokia представила свой самый недорогой смартфон. Угадайте, сколько он стоит

Источник материала: IT.Tut.by

Компания HMD Global представила свой самый бюджетный смартфон под брендом Nokia под названием С1. Об этом пишет FoneArena.





Устройство оснащается экраном на 5,45 дюйма (960 на 480 точек), 4-ядерным процессором с частотой в 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения через карты microSD, а также аккумулятором объемом в 2500 мАч. Основная и фронтальная камеры — 5-мегапиксельные.

Операционная система — Android 9.0 (Pie) Go Edition. Это значит, что на смартфоне установлена специальная «облегченная» версия ОС, для которой существует ряд менее требовательных к системе приложений.

Nokia C1 получится купить в корпусах черного и красного цвета. Цена — 59 долларов.

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