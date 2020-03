Экстрим-вокал и домашний удав: как работается «альтернативному» сотруднику IT-компании

Источник материала: IT.Tut.by

«Он рычит как два меня одновременно, это лучший вокальный кавер, который я видел в жизни» — так на исполнение Андрея Целикова отреагировал бывший фронтмен американской дэткор-группы Chelsea Grin Алекс Келер. Сегодня Андрей работает ведущим специалистом по работе с ключевыми клиентами компании hoster.by и занимается экстремальным вокалом. Андрей разбивает стереотип о айтишниках-интровертах и рассказывает о необычных хобби, домашнем шестикилограммовом удаве и реакции клиентов IT-компании на свой образ.



Андрей Целиков

«Приходилось часами заниматься и даже срывать голос»

Днем Андрей консультирует IT-директоров банков и продает высокотехнологичные облачные решения, а по вечерам репетирует в бункере и ухаживает за домашним удавом Лилит и эублефаром (род ящериц. — Прим. TUT.BY), который носит имя демона.

— Я с юношества интересовался тяжелой музыкой, — вспоминает он. — Тогда как раз были популярны такие группы, как Linkin Park. Вокал солиста вызывал у меня восхищение и вопрос: а зачем он так кричит? Я стал искать ответ, наткнулся на исполнителей из стран СНГ, решил попробовать петь так же сам, изучил различные техники — скриминг, гроулинг, фолскорд. Они отличаются по звучанию и применению в разных по стилю «тяжелых» жанрах. В скриминге звук преимущественно на высоких нотах, в гроулинге — на низких. В фолскорде больше звучания чистого голоса, эта техника подходит для исполнения мелодичных песен. Уже шесть лет занимаюсь этим профессионально.



Выступление Андрея в клубе «Брюгге» в 2017 году. Фото: Анастасия Данилкович

Первое время необычные вокальные практики давались парню нелегко: информации о том, как извлекать звук правильно, в сети практически не было.

— Я ориентировался на слух, на тех исполнителей, которые мне нравились: Suicide Silence, Asking Alexandria, Chelsea Grin, Bring Me The Horizon, — рассказывает Андрей. — Приходилось часами заниматься и даже срывать голос, потому что я не всегда пел правильно, а подсказать, что именно не так, было некому.

В итоге увлечение переросло в собственный проект — Andrea Nortes. Андрей завел Youtube-канал , где начал выкладывать как свои композиции, так и каверы на известных исполнителей. Один из таких каверов «выстрелил»: его посмотрела и оценила по достоинству американская дэткор-группа Chelsea Grin.

— Это произошло примерно через год после того, как я выложил в сеть ролик, — с улыбкой вспоминает историю музыкант. — Однажды утром я проснулся и увидел, что мне пришла куча сообщений от незнакомых людей. И все примерно такого содержания: братан, красава! Я даже не понял, о чем идет речь, пока не перешел по ссылке, которую мне прислали.





Оказалось, что Chelsea Grin были в туре по России и поучаствовали в программе «Видеосалон». Это онлайн-передача, где зарубежные музыканты оценивают творчество исполнителей из СНГ — в том числе и каверы.

— Они были в восторге от того, что я сделал с их композицией, — признается вокалист.

После этого успеха Андрей поучаствовал в съемках обучающего видео про экстремальный вокал.

— Потом мне стали писать с просьбой научить техникам вокала, — делится парень. — Так что какое-то время я даже преподавал — и онлайн, и стационарно в Минске. До сих пор слежу за творчеством учеников: некоторые имеют свои группы и выступают.

«Клиент пригласил меня вокалистом в свою группу»

На работе Андрей часто проводит переговоры. Для особенно важных встреч у него всегда есть костюм в офисе. Этот лайфхак помогает, когда клиент находится поблизости и решает зайти в гости. Однако, признается Андрей, ни его увлечения, ни нестандартная внешность не влияют на результат работы.

— Еще ни один из клиентов не сказал мне: я не буду иметь с тобой дело, потому что у тебя тоннели в ушах, — замечает парень. — Меня оценивают в первую очередь как эксперта в определенной области, что и как я говорю, как могу решить рабочую задачу. И внутри hoster.by я ни разу не столкнулся с отторжением. Напротив, после испытательного срока ко мне подошел руководитель и сказал, что никогда не видел человека с татуировками и тоннелями, который мог бы так эффективно общаться с людьми и продавать.





Иногда, делится Андрей, его внешний облик напротив помогал наладить контакт с клиентом и закрыть сделку.

— Была встреча с представителями одного крупного белорусского банка, — вспоминает он. — В середине беседы внезапно проскользнула музыкальная шутка от IT-директора банка, а я эту шутку поддержал. После встречи он подошел ко мне и спросил: я тут музыку пишу, не хочешь послушать? Мы обменялись ссылками на Soundcloud и стали поддерживать связь. В общем, нашли с клиентом общий язык, — улыбается парень.

А еще одни переговоры закончились для Андрея предложением сыграть вместе.

— Оказалось, у клиента есть своя группа, и он пригласил меня стать вокалистом, — рассказывает он.





По мнению Андрея, все это лишь подтверждает: сегодня неважно, чем ты увлекаешься и есть ли у тебя татуировки. Куда важнее твои профессиональные навыки и кто ты на самом деле.

— Границы между музыкальными жанрами стираются, то же происходит и в жизни, — замечает он. — Не нужно загонять себя в рамки. Клише устарели, и это здорово.

«Змею даже обнять можно, как кота»

Экстремальный вокал — не единственное «нестандартное» увлечение Андрея. Так, айтишник интересуется моделингом и периодически снимается в рекламе неформальных брендов одежды и мерча музыкальных групп. А еще парень без ума от рептилий.

— Кто-то любит котов или собак, а я — змей, — признается он. — Да, мне многие говорят, что это странно, но ничего не могу с собой поделать: от рептилий я получаю эстетическое удовольствие.



По словам Андрея, удав Лилит выглядит грозно, но на деле старается избегать людей. Фото из личного архива

Сейчас дома у Андрея в специально построенном террариуме живет полутораметровый удав Лилит. Как только люди узнают об этом, сразу интересуются, не теряет ли он змею в квартире.

— Лилит весит около 6 килограмм, потерять ее сложно, но многие все равно опасаются. И зря: не ядовитые змеи безопасны при должном обращении. Их даже обнять можно, как кота.



У Андрея также живет ящерица Фурфур. Фото из личного архива

Компанию Лилит составляет эублефар по имени Фурфур. Имя у нее обманчивое: оно лишь звучит мило.

— На самом деле так звали одного из демонов, — рассказывает Андрей. — Но это всего лишь имя. Фурфур очень любопытная, исследует все вокруг. Она хорошо относится к незнакомым людям, любит ползти по руке вверх до самой макушки.

Коллег и друзей, говорит парень, его любовь к рептилиям не смущает. Напротив, они даже подшучивают, когда видят очередное фото в соцсетях.

— Говорят: о, это же Андрей и его женщины, — смеется герой.