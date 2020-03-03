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Российский «Белый лебедь» заправляется в воздухе на скорости 600 километров в час

03.03.2020 10:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Министерство обороны России показало впечатляющее видео отработки одного из сложнейших элементов подготовки летчиков — дозаправки самолетов в воздухе. Стратегический бомбардировщик Ту-160, известный как «Белый лебедь», заправился от самолета-танкера Ил-78.

Процесс отрабатывался в дневное и ночное время, на высоте более пяти километров и скорости свыше 600 километров в час.

Ил-78 — единственный российский самолет-заправщик. Он был принят на вооружение в 1987 году, всего было произведено 56 штук, но на вооружении России стоит всего 15 штук.

Первые опыты с воздушной дозаправкой были предприняты еще в годы Второй мировой, но успеха удалось достичь только в пятидесятых годах XX века, в годы Корейской войны.

 
 
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Министерство обороны России показало впечатляющее видео отработки одного из сложнейших элементов подготовки летчиков — дозаправки самолетов в воздухе....
 
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