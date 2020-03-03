IT-компания перевела 10 тысяч долларов минским врачам на «пиццу с колой»

Источник материала: IT.Tut.by

IT-компания Andersen решила поддержать врачей, которые работают в УЗ «Городская инфекционная клиническая больница», и перевела на их счет 22 тысячи рублей в качестве безвозмездной спонсорской помощи. Кроме того, фирма призвала других сотрудников IT-сферы также сделать добровольные пожертвования. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Идея состоит в том, что минские врачи вынуждены работать больше из-за первых зарегистрированных случаев коронавируса в Беларуси. Как говорится в посте, «в инфекционные больницы вместо 2−3 скорых в сутки теперь стоит очередь». Поэтому айтишники решили «поддержать наших врачей».

— Мы хотим дать им возможность заказать в отделение хотя бы пиццу с колой, а не довольствоваться привычной манкой и чаем, как это, должно быть, у них принято. Это простое внимание, которое всегда приятно! Мы понимаем, что сейчас, с риском для собственного здоровья, они работают не покладая рук! — говорится в сообщении.

Затем пост призывает других айтишников также перевести доступную им сумму той или иной инфекционной больнице.

— Нам кажется, что IT должно не только наслаждаться повсеместной востребованностью и высокими зарплатами, но и как-то помогать в данных нетипичных случаях, — подытоживает автор.