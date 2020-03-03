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IT-компания перевела 10 тысяч долларов минским врачам на «пиццу с колой»
03.03.2020 14:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
IT-компания Andersen решила поддержать врачей, которые работают в УЗ «Городская инфекционная клиническая больница», и перевела на их счет 22 тысячи рублей в качестве безвозмездной спонсорской помощи. Кроме того, фирма призвала других сотрудников IT-сферы также сделать добровольные пожертвования. Об этом
Идея состоит в том, что минские врачи вынуждены работать больше из-за первых
— Мы хотим дать им возможность заказать в отделение хотя бы пиццу с колой, а не довольствоваться привычной манкой и чаем, как это, должно быть, у них принято. Это простое внимание, которое всегда приятно! Мы понимаем, что сейчас, с риском для собственного здоровья, они работают не покладая рук! — говорится в сообщении.
Затем пост призывает других айтишников также перевести доступную им сумму той или иной инфекционной больнице.
— Нам кажется, что IT должно не только наслаждаться повсеместной востребованностью и высокими зарплатами, но и как-то помогать в данных нетипичных случаях, — подытоживает автор.
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IT-компания Andersen решила поддержать врачей, которые работают в УЗ «Городская инфекционная клиническая больница», и перевела на их счет 22 тысячи рублей в качестве...
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