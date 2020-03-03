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Сражение вслепую. 51 год назад произошел единственный танковый бой вьетнамской войны

03.03.2020 16:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Во Вьетнамской войне танкам повезло прославиться, пожалуй, меньше, чем любому другому роду войск. Упорное нежелание армии Северного Вьетнама и Вьетконга выводить в бой орды бронированных машин не дало возможности и американским танкам проявить себя — так что танковый бой за годы конфликта случился всего один раз — ровно 51 год назад, 3 марта 1969 года. 42.TUT.BY рассказывает о нем.

Сражение вслепую. 51 год назад произошел единственный танковый бой вьетнамской войны
Фото: wikipedia.org

Вьетнамские танки в бою — мало, редко и иногда удачно

Самым известным боевым танком Северного Вьетнама тех времен, наверное, можно назвать Т-54. Эта машина пафосно выбила ворота президентского дворца в столице Южного Вьетнама Сайгоне в 1975 году, став одним из символов победы коммунистов в войне.

Однако в реальных боевых действиях такие танки участвовали только на последнем этапе войны, когда американское военное присутствие было уже минимальным. А главной «рабочей лошадкой» армии Севера был легкий плавающий ПТ-76 — в основном ими был укомплектован единственный танковый полк вьетнамкой народной армии (ВНА).

Сражение вслепую. 51 год назад произошел единственный танковый бой вьетнамской войны
То самое знаменитое фото — Т-54 ВНА в Сайгоне. Источник: cont.ws

Советский Союз поставлял вьетнамцам именно такие машины в первую очередь потому, что обилие рек в стране делало ПТ-76, казалось, идеальным танком для использования здесь. Правда, бронирование машины не выдерживало никакой критики, но этот недостаток сочли некритичным — приемлемая пушка и умение плавать казались важнее.

В первый раз северовьетнамские ПТ-76 пошли в бой в январе 1968 года, атаковав лаосский батальон, правда, никак себя в итоге не проявив. Зато через считанные дни легкие маневренные машины показали себя во всей красе — сразу 16 танков обрушились на базу американского спецназа Лангвей (мы уже писали об этом). В ходе боя выяснилась интересная деталь: противотанковые гранатометы американской армии M72 LAW были малоэффективны против слабобронированных машин — и ценой потери шести танков вьетнамцам удалось полностью разгромить противника и занять базу.

Сражение вслепую. 51 год назад произошел единственный танковый бой вьетнамской войны
Северовьетнамский ПТ-76 — памятник на месте боя за Лангвей. Фото: wikipedia.org

Затем танки снова надолго пропали из поля зрения (вьетнамцы воевали в основном пехотой, артиллерией и ПВО) — и появились только весной 1963 года в районе базы американского спецназа Бенхет. Она располагалась в районе границы трех стран сразу — Республики Вьетнам, Лаоса и Камбоджи. Поблизости пролегала одна из «троп Хо Ши Мина», и спецназовцы как могли портили жизнь проходящим там караванам вьетконговцев. Поэтому база Бенхет коммунистам страшно не нравилась.

Ночная атака

В феврале 1969 года одной из целей очередного наступления ВНА как раз был Бенхет — базу регулярно обстреливали, у командования возникли опасения за ее судьбу. Чтобы объект ненароком не взяли враги, под Бенхет перебросили танковый батальон американской армии, вооруженный машинами M48А3 «Паттон III» — разведчики докладывали, что в районе видели вьетнамские танки.

Помимо «Паттонов», в Бенхете стояли и 175-миллиметровые самоходки M107, и скорострельные самоходные зенитки М42 «Дастер». По сравнению с вьетнамскими ПТ-76 американские танки были лучше почти по всем параметрам — мощнее орудие, двигатель, толще броня. Прямая атака плавающих танков на эти тяжелые машины была маловероятна, в нее не особо верили.

Сражение вслепую. 51 год назад произошел единственный танковый бой вьетнамской войны
Фото: wikipedia.org

Тем не менее, 3 марта разведчики доложили: в этот день возможно наступление северовьетнамцев, которые могут располагать бронетанковыми силами. Вечером того же дня на базу начали падать снаряды северовьетнамской артиллерии, с наступлением темноты гарнизон был обстрелян вьетнамской пехотой — а ночью солдаты услышали лязг гусениц.

Очевидно, командование ВНА решило повторить успех штурма Лангвея — под прикрытием темноты подобраться к противнику вплотную с танками и стремительно атаковать, уничтожив крупнокалиберные самоходки. Правда, при Лангвее у американцев и союзников танков не было, а сейчас имелись малоуязвимые для ПТ-76 «Паттоны».

До поры до времени наступающим помогало то, что обороняющиеся их просто не видели. Выдали вьетнамские танки себя довольно просто: один из ПТ-76 подорвался на минном поле. Получив повреждения, машина начала стрелять в сторону противника, но ни в кого не попала. Зато выстрелами «уточнила» свое местоположение — американцы смогли увидеть не только подорвавшийся танк, но и еще несколько ПТ-76 и один бронетранспортер.

Бой вслепую

Вскоре были обнаружены вьетнамские танки, движущиеся с других направлений — всего до 10−15 машин. Положение становилось серьезным: «Паттоны» открыли огонь кумулятивными снарядами. Сначала военные США ориентировались только по вспышкам вражеских выстрелов, потом добавили осветительных мин из минометов — чем облегчили положение северовьетнамцам, сориентировавшимся, куда стрелять.

К этому времени подорвавшийся на мине ПТ-76 уже был подбит, однако удачный выстрел сделал и один из танков ВНА — снаряд ударил в крышку люка «Паттона», убив двоих танкистов и ранив командира машины и исполняющего обязанности командира танковой роты (он не вовремя забрался на танк, чтобы осмотреть окрестности). Тут же другой «Паттон» удачно попал в еще один ПТ-76, уничтожив его.

Сражение вслепую. 51 год назад произошел единственный танковый бой вьетнамской войны
Один из двух подбитых в Бенхете ПТ-76. Фото: wikipedia.org

Бой вслепую продолжался, у американских танков закончились кумулятивные боеприпасы, в ход пошли осколочно-фугасные (для тонкой брони плавающих танков и БТР хватило бы и их). Однако северовьетнамцам оказалось достаточно. Не сумев застать защитников базы врасплох и очевидно проигрывая в артиллерийской дуэли, машины уползли восвояси. Тем более, что их противником были не только танки: в воздухе появилась авиация американцев.

Потери ВНА ограничились двумя уже упомянутыми ПТ-76 (один из них был буквально изрешечен снарядами) и бронетранспортер. Американцы же получили единственное попадание (то самое, в люк), потеряли двоих убитыми, двоих ранеными и несколько поврежденный «Паттон III» (в некоторых источниках указано, что один танк США был потерян безвозвратно, но это очень сомнительно).

Этот, в общем-то непримечательный, бой так и остался единственным столкновением бронетанковых сил Северного Вьетнама и США, их миниатюрной «Прохоровкой». Ни до, ни после бронированные машины двух стран не воевали. Гореть танки ВНА стали уже под конец войны — но поджигали их не «Паттоны», а южновьетнамские гранатометчики — в отчаянной попытке отстоять Сайгон.

 
 
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Во Вьетнамской войне танкам повезло прославиться, пожалуй, меньше, чем любому другому роду войск. Упорное нежелание армии Северного Вьетнама и Вьетконга выводить...
 
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