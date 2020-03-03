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Так могут выглядеть новые «народные» смартфоны Xiaomi

03.03.2020 17:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Бренд Redmi компании Xiaomi заявил: презентация новых смартфонов среднего класса пройдет 12 марта в онлайн-режиме из-за распространяющегося коронавируса. Судя по опубликованному постеру, производитель покажет новые «народные» смартфоны линейки Redmi 9. Об этом сообщает Gizchina.

Так могут выглядеть новые «народные» смартфоны Xiaomi

Официальные характеристики устройств пока не известны. Но, судя по изображению с анонсом, как минимум один из смартфонов (скорее всего, Redmi Note 9) получит основную камеру с четырьмя фотомодулями. Они разместятся на задней стороне корпуса в блоке в форме квадрата. Другие особенности пока не раскрываются, но известно, что сперва смартфоны появятся в продаже в Индии.

Так могут выглядеть новые «народные» смартфоны Xiaomi

Выше — изображение с предполагаемым дизайном Redmi Note 9, которое сделал инсайдер с ником @BenGeskin на основе имеющейся информации о девайсе. Если принять его за истину, то фронтальный фотомодуль в аппарате разместят в вырезе в форме буквы «О» в левой верхней части экрана.

Сколько у нас стоят другие популярные смартфоны Xiaomi:

 
 
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Бренд Redmi компании Xiaomi заявил: презентация новых смартфонов среднего класса пройдет 12 марта в онлайн-режиме из-за распространяющегося коронавируса. Судя...
 
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