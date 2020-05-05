Instagram пишет, что снимки с тегом #море могут «привести к смерти»

Источник материала: IT.Tut.by

Instagram ограничил просмотр фото и видео с хештегом #море . Теперь вместо постов показывается сообщение с предупреждением: «Публикации со словами или тегами, которые вы ищете, зачастую поддерживают поведение, которое может привести к причинению вреда или даже смерти. Если вы столкнулись с какими-то трудностями, мы всегда готовы помочь вам».

На это обратило внимание российская телеведущая Ирена Понарошку, пишут « Известия » со ссылкой на пост в профиле Ирены в Instagram.



Это сообщение показывается, если все же попытаться найти посты с этим тегом

С чем именно связана блокировка хештега, не понятно. Особенно с учетом того, что с похожими безобидными тегами вроде #пляж, #прогулка, #улица и #sea проблем нет — изображения по ним отображаются как обычно. Официальной версии — кроме той, что показывается в сообщении Instagram — представители сервиса не дали.

В комментариях к посту телеведущей предположили, что блокировка хештега связана с тем, что он использовался в игре «Синий кит», которая, по данным СМИ, призывает детей к совершению суицида.