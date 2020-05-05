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Instagram пишет, что снимки с тегом #море могут «привести к смерти»
05.05.2020 17:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Instagram ограничил просмотр фото и видео с хештегом
На это обратило внимание российская телеведущая Ирена Понарошку, пишут «
С чем именно связана блокировка хештега, не понятно. Особенно с учетом того, что с похожими безобидными тегами вроде #пляж, #прогулка, #улица и #sea проблем нет — изображения по ним отображаются как обычно. Официальной версии — кроме той, что показывается в сообщении Instagram — представители сервиса не дали.
В комментариях к посту телеведущей предположили, что блокировка хештега связана с тем, что он использовался в игре «Синий кит», которая, по данным СМИ, призывает детей к совершению суицида.
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Instagram ограничил просмотр фото и видео с хештегом #море. Теперь вместо постов показывается сообщение с предупреждением: «Публикации со словами или тегами, которые...
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