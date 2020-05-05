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Лукашенко показали новейший беспилотный вертолет
05.05.2020 18:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
5 мая президент Беларуси Александр Лукашенко посетил испытательный полигон Национальной академии наук. В числе прочих новинок ему показали беспилотный вертолет Eye Sky, сообщает сайт
Представители ООО «КБ Беспилотные вертолеты», разработавшего БПЛА, утверждают, что это первый в своем классе ударный дрон, причем в мире есть только восемь стран (возможно, речь идет
До сих пор беспилотники вертолетного типа массой 700 килограммов были только в США, теперь они появятся и в Беларуси. Такие дроны не требуют подготовленной посадочной площадки и имеют защиту от систем РЭБ.
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5 мая президент Беларуси Александр Лукашенко посетил испытательный полигон Национальной академии наук. В числе прочих новинок ему показали беспилотный вертолет...
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