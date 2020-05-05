Лукашенко показали новейший беспилотный вертолет

Источник материала: IT.Tut.by

5 мая президент Беларуси Александр Лукашенко посетил испытательный полигон Национальной академии наук. В числе прочих новинок ему показали беспилотный вертолет Eye Sky, сообщает сайт president.gov.by .



Фото: president.gov.by

Представители ООО «КБ Беспилотные вертолеты», разработавшего БПЛА, утверждают, что это первый в своем классе ударный дрон, причем в мире есть только восемь стран (возможно, речь идет о восьми компаниях , а не странах. — Прим. TUT.BY), которые занимаются разработками таких аппаратов массой более 100 килограммов.

До сих пор беспилотники вертолетного типа массой 700 килограммов были только в США, теперь они появятся и в Беларуси. Такие дроны не требуют подготовленной посадочной площадки и имеют защиту от систем РЭБ.