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Лукашенко показали новейший беспилотный вертолет

05.05.2020 18:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

5 мая президент Беларуси Александр Лукашенко посетил испытательный полигон Национальной академии наук. В числе прочих новинок ему показали беспилотный вертолет Eye Sky, сообщает сайт president.gov.by.

Лукашенко показали новейший беспилотный вертолет
Фото: president.gov.by

Представители ООО «КБ Беспилотные вертолеты», разработавшего БПЛА, утверждают, что это первый в своем классе ударный дрон, причем в мире есть только восемь стран (возможно, речь идет о восьми компаниях, а не странах. — Прим. TUT.BY), которые занимаются разработками таких аппаратов массой более 100 килограммов.

До сих пор беспилотники вертолетного типа массой 700 килограммов были только в США, теперь они появятся и в Беларуси. Такие дроны не требуют подготовленной посадочной площадки и имеют защиту от систем РЭБ.

 
 
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5 мая президент Беларуси Александр Лукашенко посетил испытательный полигон Национальной академии наук. В числе прочих новинок ему показали беспилотный вертолет...
 
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