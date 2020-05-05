В Японии военных пилотов будут инструктировать на случай встречи с НЛО

Источник материала: IT.Tut.by

Япония хочет разработать протоколы для пилотов Сил самообороны страны на случай встречи с НЛО. Инициативу стали продвигать после того, как Министерство обороны США недавно выпустило видео , на котором видны загадочные объекты. Об этом пишет defenseworld.net.



Фото: wikipedia.org

Напомним: 27 апреля Пентагон опубликовал видеофильмы 2004 и 2015 годов, на которых имеются объекты, возможно, являющиеся НЛО. Летящий предмет эллиптической формы перемещался на кадрах видео с беспрецедентной скоростью и маневренностью.

«Пилоты Сил самообороны никогда не сталкивались с НЛО, однако Министерство обороны разработает протоколы для такой возможности», — заявил в субботу глава оборонного ведомства Японии Таро Коно. Такие протоколы могут понадобиться, чтобы избежать путаницы среди пилотов, которые могут что-то увидеть. По словам Коно, сам он относится к неопознанным летающим объектам со скепсисом.

Сейчас японские ВВС находятся на семи базах от Хоккайдо до Окинавы. Увидев неизвестный самолет, пилоты должны попросить его изменить курс сначала на английском языке, а потом (если стало ясно, какой стране принадлежит воздушное судно) на языке этой страны.

В случае, если самолет вошел в воздушное пространство Японии, ему могут приказать приземлиться, в том числе открыв огонь (не по самому судну). Однако эффективность этих мер против потенциальных НЛО неизвестна.

Вместе с тем допускается вероятность, что самолеты Сил самообороны могут встретиться с неопознанными летающими объектами во время полетов.