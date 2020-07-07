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Ученые обнаружили на Мадагаскаре чрезвычайно маленького предка динозавров

08.07.2020 12:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ученые обнаружили на Мадагаскаре чрезвычайно маленького предка динозавра. Его звали Kongonaphon kely, что означает «убийца крошечных насекомых», и он был размером с кофейную чашку. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на PNAS.

Ученые обнаружили на Мадагаскаре чрезвычайно маленького предка динозавров
Изображение: Frank Ippolito/AMNH

Крошечный убийца насекомых, который жил на Мадагаскаре примерно 237 миллионов лет назад во время триасового периода, был всего 10 сантиметров в высоту. Тем не менее ученые утверждают, что Kongonaphon kely принадлежал к древней группе орнитодиров, последних общих предков всех динозавров и птерозавров.

Но как динозавры эволюционировали из таких крошечных созданий? Ранее на этот вопрос не было четкого ответа, так как у ученых имелось довольно мало образцов орнитодиров.

Вот почему кости «убийцы насекомых» так важны. Они были впервые обнаружены во время раскопок в 1998 году на окаменелом участке на юго-западе Мадагаскара вместе с останками сотен других древних образцов. И лишь спустя годы ученые поняли, что это уникальная находка.

Kongonaphon kely — самый маленький из известных видов в семействе ранних динозавроморфов под названием Lagerpetidae. Эти ранние примеры орнитодиров, как правило, небольшие. И находка на Мадагаскаре наводит исследователей на мысль, что крошечные размеры обнаруженных образцов не случайность. Возможно, малые параметры этих существ позволяли им освоить области, ранее не занятые архозаврами, своего рода эволюционное преимущество.

При этом также возможно, что переход к крошечному телу помог Kongonaphon kely и его сверстникам-архозаврам раскрыть и развить другие черты, которые впоследствии стали основой выживания их потомков: инновации в двуногом движении, развитие пуха, который помогал согревать маленькие тела и даже начать полет.

 
 
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Ученые обнаружили на Мадагаскаре чрезвычайно маленького предка динозавра. Его звали Kongonaphon kely, что означает «убийца крошечных насекомых», и он был размером...
 
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