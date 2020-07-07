В небе можно увидеть самую яркую комету за последние семь лет. Рассказываем, что это за явление

Источник материала: IT.Tut.by

Несколько дней назад российский космонавт Иван Вагнер опубликовал в Twitter снимок кометы NEOWISE с борта Международной космической станции. Теперь же это зрелище доступно и людям на Земле. Рассказываем, что за комета видна в небе ранним утром.

Как говорится на сайте NASA, комета C/2020 F3 (NEOWISE) — это ретроградная комета с почти параболической орбитой, обнаруженная 27 марта 2020 года космическим телескопом NEOWISE. Она стала видна более ясно, когда приблизилась к Солнцу (внутри орбиты Меркурия) в конце прошлой недели.

Комета пережила жар солнечных лучей и теперь приближается к Земле, после чего начнет свой долгий путь обратно во внешнюю область Солнечной системы.

Поскольку комета NEOWISE стала одной из немногих комет XXI века, которые можно рассмотреть невооруженным глазом, слухи о ней быстро распространились, и комета уже была сфотографирована над многими городами по всему миру.

В том числе ее заметили и в предутреннем небе под Минском. Так, в сообществе ASTROBEL TEAM говорится , что этот снимок кометы С/2020 F3 «Neowise» был сделан в 04.40 утра 6 июля.



Фото: Виктор Кисель / ASTROBEL TEAM

Будущая яркость кометы NEOWISE остается несколько неопределенной, но комета, вероятно, будет по-прежнему видна не только ранним утром, но и в небе ранним вечером на следующей неделе.

Как пишет «Популярная механика», до 20 июля комету лучше наблюдать с биноклем, а после она станет хорошо видна и невооруженным глазом.