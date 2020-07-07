|
В небе можно увидеть самую яркую комету за последние семь лет. Рассказываем, что это за явление
08.07.2020 12:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Несколько дней назад российский космонавт Иван Вагнер
Как
Комета пережила жар солнечных лучей и теперь приближается к Земле, после чего начнет свой долгий путь обратно во внешнюю область Солнечной системы.
Поскольку комета NEOWISE стала одной из немногих комет XXI века, которые можно рассмотреть невооруженным глазом, слухи о ней быстро распространились, и комета уже была сфотографирована над многими городами по всему миру.
В том числе ее заметили и в предутреннем небе под Минском. Так, в сообществе ASTROBEL TEAM
Будущая яркость кометы NEOWISE остается несколько неопределенной, но комета, вероятно, будет по-прежнему видна не только ранним утром, но и в небе ранним вечером на следующей неделе.
Как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько дней назад российский космонавт Иван Вагнер опубликовал в Twitter снимок кометы NEOWISE с борта Международной космической станции. Теперь же это зрелище...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)