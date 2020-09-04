Спутниковый интернет Starlink разогнали до 100 мегабит в секунду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Американская компания SpaceX сумела разогнать свой спутниковый интернет Starlink до 100 мегабит в секунду.

Сообщается, что сеть позволяет обеспечить кратчайший пинг, что в свою очередь допускает одновременное скачивание нескольких роликов HD-формате и ведение онлайн-игр.

Сейчас компания занимается тестированием межспутникового соединения между аппаратами Starlink.

В августе текущего года бета-пользователи интернета Starlink сообщили, что согласно результатам Speedtest скорость скачивания в сети составила 11−60 мегабит в секунду, а загрузки – 5−18 мегабит. В настоящее время на орбите уже находятся свыше 700 аппаратов Starlink, всего SpaceX планирует вывести в космос 12 тысяч интернет-спутников.