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Спутниковый интернет Starlink разогнали до 100 мегабит в секунду

05.09.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Американская компания SpaceX сумела разогнать свой спутниковый интернет Starlink до 100 мегабит в секунду.

YouTube / КРК Беларуси
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Сообщается, что сеть позволяет обеспечить кратчайший пинг, что в свою очередь допускает одновременное скачивание нескольких роликов HD-формате и ведение онлайн-игр.

Сейчас компания занимается тестированием межспутникового соединения между аппаратами Starlink.

В августе текущего года бета-пользователи интернета Starlink сообщили, что согласно результатам Speedtest скорость скачивания в сети составила 11−60 мегабит в секунду, а загрузки – 5−18 мегабит. В настоящее время на орбите уже находятся свыше 700 аппаратов Starlink, всего SpaceX планирует вывести в космос 12 тысяч интернет-спутников.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас американская компания занимается тестированием межспутникового соединения между аппаратами Starlink.
 
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