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Распорядились снизить: в Минске начались проблемы с мобильным интернетом
06.09.2020 17:09 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 сен – Sputnik. Пропускная способность мобильного интернета в Минске снижена по требованию властей, сообщил провайдер A1 в своем Twitter-аккаунте.
© Sputnik / Виктор Толочко
"По распоряжению уполномоченных государственных органов на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выполнение требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги.
"О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания", - сообщает провайдер.
Трудности с доступом в сеть наблюдаются, в частности, в центре столицы, где в настоящее время проходит
Напомним, после президентских выборов, 9 августа, в Беларуси произошли массовые сбои в работе интернета. Лишь 12 августа министерство связи заявило, что белорусские специалисты справились с проблемой и возобновили доступ к цифровым ресурсам.
По данным властей, тогда отключение интернета произошло из-за границы. После этого Минсвязи рекомендовало операторам
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Один из провайдеров пообещал сообщить в ближайшее время о восстановлении корректного доступа в интернет.
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