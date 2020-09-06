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Распорядились снизить: в Минске начались проблемы с мобильным интернетом

06.09.2020 17:09 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен – Sputnik. Пропускная способность мобильного интернета в Минске снижена по требованию властей, сообщил провайдер A1 в своем Twitter-аккаунте.

© Sputnik / Виктор Толочко
Акция протеста проходит в Минске

"По распоряжению уполномоченных государственных органов на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выполнение требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги.

"О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания", - сообщает провайдер.

Трудности с доступом в сеть наблюдаются, в частности, в центре столицы, где в настоящее время проходит акция протеста.

Напомним, после президентских выборов, 9 августа, в Беларуси произошли массовые сбои в работе интернета. Лишь 12 августа министерство связи заявило, что белорусские специалисты справились с проблемой и возобновили доступ к цифровым ресурсам.

По данным властей, тогда отключение интернета произошло из-за границы. После этого Минсвязи рекомендовало операторам компенсировать абонентам отключение интернета.

 
Теги: Минск
 
 
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Один из провайдеров пообещал сообщить в ближайшее время о восстановлении корректного доступа в интернет.
 
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