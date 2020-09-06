Восстановлено в полном объеме: мобильный оператор вернул доступ в итернет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен – Sputnik. Пропускная способность мобильного интернета в Минске была снижена днем 6 сентября по требованию властей, сообщил провайдер A1 в своем Twitter-аккаунте. Около шести вечера в компании отчитались о полном восстановлении доступа.

"По состоянию на 18:10 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", – говорится в новом сообщении.

Впрочем, проблемы с выходом в мобильный интернет по-прежнему наблюдаются у некоторых абонентов А1. Трудности с доступом в сеть наблюдаются, в частности, в центре столицы, где продолжается акция протеста .

Массовые сбои в работе интернета были зафиксированы после президентских выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа. Лишь через три дня в министерстве связи заявили, что белорусские специалисты справились с проблемой и возобновили доступ к цифровым ресурсам. По данным властей, тогда отключение интернета произошло из-за границы. После этого Минсвязи рекомендовало операторам компенсировать абонентам отключение интернета.