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Восстановлено в полном объеме: мобильный оператор вернул доступ в итернет

06.09.2020 19:35 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен – Sputnik. Пропускная способность мобильного интернета в Минске была снижена днем 6 сентября по требованию властей, сообщил провайдер A1 в своем Twitter-аккаунте. Около шести вечера в компании отчитались о полном восстановлении доступа.  

© Sputnik / Виктор Толочко
Акция протеста проходит в Минске

"По состоянию на 18:10 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", – говорится в новом сообщении.

Впрочем, проблемы с выходом в мобильный интернет по-прежнему наблюдаются у некоторых абонентов А1. Трудности с доступом в сеть наблюдаются, в частности, в центре столицы, где продолжается акция протеста.

Массовые сбои в работе интернета были зафиксированы после президентских выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа. Лишь через три дня в министерстве связи заявили, что белорусские специалисты справились с проблемой и возобновили доступ к цифровым ресурсам. По данным властей, тогда отключение интернета произошло из-за границы. После этого Минсвязи рекомендовало операторам компенсировать абонентам отключение интернета.

 
Теги: Минск
 
 
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Провайдер А1 заверил абонентов, что доступ к мобильному интернету 6 сентября восстановлен в полном объеме.
 
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