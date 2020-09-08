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Мобильный оператор рассказал, как компенсирует сбои в работе интернета
08.09.2020 15:25 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен – Sputnik. Оператор А1 компенсирует ограничения в работе мобильного интернета, которые были введены в Минске 23, 26 и 30 августа, сообщается в официальном заявлении компании.
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В эти дни в Минске проходили акции протеста, во время них по требованию госорганов мобильные операторы снижали скорость передачи данных.
Сегодня один из операторов опубликовал на своем сайте сообщение, что руководство решило компенсировать своим клиентов "недоступность сервиса в указанный период". Начислять МБ и возвращать деньги планируют по следующему алгоритму:
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Напомним, массовые сбои в работе интернета были зафиксированы после президентских выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа. Лишь через три дня в Министерстве связи заявили, что белорусские специалисты справились с проблемой и возобновили доступ к цифровым ресурсам. По данным властей, тогда отключение интернета произошло из-за границы. После этого Минсвязи рекомендовало операторам компенсировать абонентам отключение интернета.
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Некоторым пользователям планируют начислить 1 гигабайт трафика на 30 дней и возместить 100 процентов ежедневной абонентской платы.
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