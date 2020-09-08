Мобильный оператор рассказал, как компенсирует сбои в работе интернета

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Оператор А1 компенсирует ограничения в работе мобильного интернета, которые были введены в Минске 23, 26 и 30 августа, сообщается в официальном заявлении компании.

В эти дни в Минске проходили акции протеста, во время них по требованию госорганов мобильные операторы снижали скорость передачи данных.

Сегодня один из операторов опубликовал на своем сайте сообщение, что руководство решило компенсировать своим клиентов "недоступность сервиса в указанный период". Начислять МБ и возвращать деньги планируют по следующему алгоритму:

Абонплата до 15 рублей, в которые входит интернет-трафик - 500 бесплатных МБ на 30 дней пользования.

Абонплата до 15 рублей, в которые входит интернет-трафик - пакет бесплатных 1 ГБ на 30 дней пользования.

Платные интернет-пакеты/тарифы, в стоимость которых включен только интернет-трафик, вне зависимости от объема и скорости, - 50% от ежедневной абонплаты.

Тарифы "Без Лимита" — 50 минут звонков во все сети на 30 дней пользования.

Юридическим лицам предоставят компенсацию на тарифных планах с объемом включенного трафика от 500 МБ до 9 ГБ – в размере 30% ежедневной абонентской платы за один день отсутствия сервиса; на тарифных планах с объемом включенного трафика от 10 ГБ – в размере 50% ежедневной абонентской платы за один день отсутствия сервиса; абонентам мобильного интернета, пользующимся тарифами/платными интернет-пакетами, в абонентскую плату/стоимость пакетов которых включен только интернет-трафик, вне зависимости от объема и скорости – в размере 100% от ежедневной абонентской платы/стоимости пакета за один день отсутствия сервиса.

Напомним, массовые сбои в работе интернета были зафиксированы после президентских выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа. Лишь через три дня в Министерстве связи заявили, что белорусские специалисты справились с проблемой и возобновили доступ к цифровым ресурсам. По данным властей, тогда отключение интернета произошло из-за границы. После этого Минсвязи рекомендовало операторам компенсировать абонентам отключение интернета.

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