МКС изменит орбиту, чтобы не столкнуться с космическим мусором

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 сен – Sputnik. Международная космическая станция в понедельник осуществит маневр уклонения, чтобы не столкнуться с неработоспособным американским военным спутником, сообщили в "Роскосмосе".

"В понедельник в 02.23 мск прогнозируется сближение МКС с американским спутником BRICSat-2, превратившимся в так называемый "космический мусор", - сообщается сообщении на сайте госкорпорации.

По расчетам российских специалистов, станции необходимо уклониться от старого спутника, эта операция продлится в течение часа, мониторинг ситуации продолжается, сообщили в "Роскосмосе".

Малый экспериментальный спутник связи BRICSat-2 был выведен на орбиту в 2019 году ракетой-носителем Falcon Heavy в интересах ВМС США.

В настоящее время на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.