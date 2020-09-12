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МКС изменит орбиту, чтобы не столкнуться с космическим мусором

13.09.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 сен – Sputnik. Международная космическая станция в понедельник осуществит маневр уклонения, чтобы не столкнуться с неработоспособным американским военным спутником, сообщили в "Роскосмосе". 

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"В понедельник в 02.23 мск прогнозируется сближение МКС с американским спутником BRICSat-2, превратившимся в так называемый "космический мусор", - сообщается сообщении на сайте госкорпорации.

По расчетам российских специалистов, станции необходимо уклониться от старого спутника, эта операция продлится в течение часа, мониторинг ситуации продолжается, сообщили в "Роскосмосе".

Малый экспериментальный спутник связи BRICSat-2 был выведен на орбиту в 2019 году ракетой-носителем Falcon Heavy в интересах ВМС США.

В настоящее время на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.

 
Теги: Минск
 
 
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Маневр уклонения от неработоспособного американского военного спутника запланирован на понедельник 14 сентября.
 
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