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МКС изменит орбиту, чтобы не столкнуться с космическим мусором
13.09.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 сен – Sputnik. Международная космическая станция в понедельник осуществит маневр уклонения, чтобы не столкнуться с неработоспособным американским военным спутником, сообщили в "Роскосмосе".
"В понедельник в 02.23 мск прогнозируется сближение МКС с американским спутником BRICSat-2, превратившимся в так называемый "космический мусор", - сообщается сообщении на сайте госкорпорации.
По расчетам российских специалистов, станции необходимо уклониться от старого спутника, эта операция продлится в течение часа, мониторинг ситуации продолжается, сообщили в "Роскосмосе".
Малый экспериментальный спутник связи BRICSat-2 был выведен на орбиту в 2019 году ракетой-носителем Falcon Heavy в интересах ВМС США.
В настоящее время на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.
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Маневр уклонения от неработоспособного американского военного спутника запланирован на понедельник 14 сентября.
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