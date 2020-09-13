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В Минске начались перебои с интернетом и связью
13.09.2020 15:23 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 сен – Sputnik. Как и во время прошлых
Оператор связи А1 сообщает, что пропускная способность мобильного интернета была снижена в связи с распоряжением уполномоченных государственных органов.
Напомним, 8 сентября на сайте "Удобный город" появилась петиция с требованием к властям заранее предупреждать минчан об отключении интернета, из-за чего страдают не только обычные граждане, но и предприниматели.
Оповещения предлагают делать посредством SMS, поскольку при ограничении доступа в сеть прочитать сообщения операторов, размещенные на сайтах, у абонентов уже нет возможности.
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В воскресенье в столице по распоряжению госорганов снижена пропускная способность мобильного интернета.
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