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В Минске начались перебои с интернетом и связью

13.09.2020 15:23 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен – Sputnik. Как и во время прошлых воскресных шествий оппозиции, в Минске наблюдаются проблемы со связью, передает корреспондент Sputnik.

Оператор связи А1 сообщает, что пропускная способность мобильного интернета была снижена в связи с распоряжением уполномоченных государственных органов.

Напомним, 8 сентября на сайте "Удобный город" появилась петиция с требованием к властям заранее предупреждать минчан об отключении интернета, из-за чего страдают не только обычные граждане, но и предприниматели.

Оповещения предлагают делать посредством SMS, поскольку при ограничении доступа в сеть прочитать сообщения операторов, размещенные на сайтах, у абонентов уже нет возможности.

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Теги: Минск
 
 
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В воскресенье в столице по распоряжению госорганов снижена пропускная способность мобильного интернета.
 
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