Компания Apple представила новую модель iPad

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Американская компания Apple во вторник представила новую модель планшета iPad.

Уже второй раз из-за пандемии COVID-19 презентация новинок производителя проходит в формате видеопрезентации.

В Apple заявили, что iPad восьмого поколения стал мощнейшим планшетом из когда-либо существовавших.

Новый гаджет оснащен чипом А12 и, как утверждают в компании, планшет в два раза мощнее, чем ноутбуки на Windows, и в три раза – чем планшеты на Android.

Планшет уже доступен для заказа онлайн, стоит он 329 долларов, а продажи начнутся 18 сентября.

Также во вторник Apple представила новый планшет iPad Air, шестую модель умных часов Apple Watch.