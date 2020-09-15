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Компания Apple представила новую модель iPad

16.09.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Американская компания Apple во вторник представила новую модель планшета iPad.

© REUTERS / Ralph Orlowski
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Уже второй раз из-за пандемии COVID-19 презентация новинок производителя проходит в формате видеопрезентации.

В Apple заявили, что iPad восьмого поколения стал мощнейшим планшетом из когда-либо существовавших.

Новый гаджет оснащен чипом А12 и, как утверждают в компании, планшет в два раза мощнее, чем ноутбуки на Windows, и в три раза – чем планшеты на Android.

Планшет уже доступен для заказа онлайн, стоит он 329 долларов, а продажи начнутся 18 сентября.

Также во вторник Apple представила новый планшет iPad Air, шестую модель умных часов Apple Watch.

 
Теги: Минск
 
 
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Планшет уже доступен для заказа онлайн, стоит он 329 долларов, а продажи гаджета начнутся 18 сентября.
 
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