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Компания Apple представила новую модель iPad
16.09.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен – Sputnik. Американская компания Apple во вторник представила новую модель планшета iPad.
© REUTERS / Ralph Orlowski
Уже второй раз из-за пандемии COVID-19 презентация новинок производителя проходит в формате видеопрезентации.
В Apple заявили, что iPad восьмого поколения стал мощнейшим планшетом из когда-либо существовавших.
Новый гаджет оснащен чипом А12 и, как утверждают в компании, планшет в два раза мощнее, чем ноутбуки на Windows, и в три раза – чем планшеты на Android.
Планшет уже доступен для заказа онлайн, стоит он 329 долларов, а продажи начнутся 18 сентября.
Также во вторник Apple представила новый планшет iPad Air, шестую модель умных часов Apple Watch.
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Планшет уже доступен для заказа онлайн, стоит он 329 долларов, а продажи гаджета начнутся 18 сентября.
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