НАСА назвало МКС важным дипломатическим каналом в отношениях США и России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен - Sputnik. Международная космическая станция (МКС) служит важным дипломатическим каналом в отношениях России и США, несмотря на существующие сложности, заявил в ходе видеотрансляции глава НАСА Джим Брайденстайн.

"В ноябре мы будем отмечать 20 лет с тех пор, как американский астронавт и советский космонавт живут и работают вместе в космосе. При всех земных проблемах, которые существуют между нашими странами, и мы не преуменьшаем значение какой-либо из них, но даже в это время у нас остается этот дипломатический канал, канал для общения, который дает людям надежду, что мы можем решить проблемы путем диалога, а не конфликта", - сказал Брайденстайн в ходе видеотрансляции, посвященной наследию президента США Дуайта Эйзенхауэра в космической программе США.

Добыча ископаемых на Луне

В ходе видеоконференции вашингтонского Центра международных и стратегических исследований глава НАСА сравнил добычу ископаемых на Луне с ловлей тунца. По оценке США, это легально и полностью соответствует Договору о космосе 1967 года.

"Океан никому не принадлежит, но, если вы прилагаете усилия и капитал для того, чтобы добыть в нем тунца, знаете, тунец - он ваш, если вы прилагаете усилия для добычи энергоресурсов в океане, они ваши, это становится вашей собственностью, вы получаете право на ресурсы, которые вы извлекаете, хотя вы не можете претендовать на обладание океаном и нарушать его суверенитет. Те же принципы должны быть применительно к Луне, Договор о космосе отдельно оговаривает, что вы не можете объявлять Луну или другое космическое тело своей национальной собственностью, но добыча ресурсов не означает, что Луна принадлежит США", - сказал Брайденстайн в ходе видеоконференции вашингтонского Центра международных и стратегических исследований.

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Ранее в сентябре НАСА заявило о намерении покупать лунный грунт у частных компаний, которые готовы обеспечить их добычу и затем передать право обладания НАСА. Ведомство сообщило, что надеется на то, что такие совместные проекты будут реализованы до 2024 года, стоимость возможных контрактов между НАСА и частными подрядчиками не называлась.

Как отметил Брайденстайн, действия США "100% соответствуют Договору о космосе". Он также напомнил, что в 2015 году конгресс США одобрил, а президент Барак Обама подписал закон, который оговаривает оказание властями США содействия коммерческому исследованию и коммерческой добыче космических ресурсов гражданами США и продвигать право граждан США на коммерческое исследование и использование космических ресурсов в соответствии с международными обязательствами США.